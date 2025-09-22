Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
"Viccesnek tartod a nevem? A tiéd meg se kérdezem..." – 38 éves lett a Harry Potter-filmek leggyűlöletesebb sztárja: imádtuk utálni Tom Feltont

"Viccesnek tartod a nevem? A tiéd meg se kérdezem..." – 38 éves lett a Harry Potter-filmek leggyűlöletesebb sztárja: imádtuk utálni Tom Feltont

Harry Potter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 12:56
Harry Potter-könyvekTom Felton
Tom Felton ma ünnepli születésnapját. A Harry Potter-filmek sztárja, aki Draco Malfoyt alakította, 38 éves lett.

A Harry Potter-filmek sztárja, Tom Felton ma ünnepli 38. születésnapját. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a színész legfontosabb alakításait. 

Tom Felton Harry Potter örök nemezise, Draco Malfoy szerepében vált ismertté (Fotó: ZUMA/Northfoto)
Tom Felton Harry Potter örök nemezise, Draco Malfoy szerepében vált ismertté (Fotó: ZUMA/Northfoto)

Harry Potter esküdt ellensége 

Tom Felton gyerekszínészként kezdte karrierjét, csupán 8 éves volt, amikor kamera elé állt egy nemzetközi reklámfilmben. A legtöbben azonban a mostanában folyton elégedetlenkedő Chris Columbus rendezésében készült Harry Potter és a Bölcsek kövéből, a Harry Potter könyvsorozat adaptációjának első részéből ismerték meg a nevét. A szőke kisfiú a Mardekár ház üdvöskéje, és Harry Potter elsőszámú iskolai ellensége, Draco Malfoy szerepében csatlakozott a franchise-hoz. Az ikonikus platinaszőke haj azonban sok bosszúságot okozott a színésznek...

Tom eredetileg sötétszőke hajkoronáját a filmek kedvéért kiszőkíttette, ezt miden újabb rész forgatásakor meg kellett tennie. Ahhoz, hogy fenntartsa a tökéletes árnyalatot, 10 naponta újra kellett festeni a haját. Elmondása szerint az utolsó filmekhez közeledve annak örült a legjobban, hogy befejezheti a hajfestést. A Bölcsek köve 24 évvel ezelőtt debütált a mozikban, Tom Felton a három főszerepet játszó gyerekkel együtt pedig nemzetközi hírnévre tett szert. A színész a mai napig közeli barátságot ápol a Harry Pottert játszó Daniel Radcliffe-el és a Ron Weasley-t alakító Ruppert Grint-tel. 

A szőkeség a szemünk előtt nőtt fel a Harry Potter franchise-ban (Fotó: x90)
A szőkeség a szemünk előtt nőtt fel a Harry Potter franchise-ban (Fotó: x90)

Tom Felton karrierje a Harry Potter-filmek után 

A Harry Potter-filmek végeztével Tom Felton nem adta fel színészi karrierjét. Következő nagyobb szerepe a Majmok bolygója: Lázadás című filmben volt, de játszott A jelenés című horrorban, és a Flash a villám sorozatban is feltűnt 17 epizód erejéig. Azonban a Harry Potter-filmek végeztével sem tud eltávolodni a franchise-tól , nemrég ugyanis bejelentette, hogy a Broadway-re készült Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban ismét magára ölti Draco Malfoy szerepét. A premier novemberben esedékes, Felton 19 héten át alakítja majd Harry Potter Mardekáros nemezisét. A színésznek ez lesz az első Broadway debütálása, korábban sosem játszott színpadon, egyben pedig ő lesz az első, aki az eredeti filmes stábból csatlakozik a színdarabhoz.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu