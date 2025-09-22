"Viccesnek tartod a nevem? A tiéd meg se kérdezem..." – 38 éves lett a Harry Potter-filmek leggyűlöletesebb sztárja: imádtuk utálni Tom Feltont

A Harry Potter-filmek sztárja, Tom Felton ma ünnepli 38. születésnapját. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a színész legfontosabb alakításait.

Tom Felton Harry Potter örök nemezise, Draco Malfoy szerepében vált ismertté (Fotó: ZUMA/Northfoto)

Harry Potter esküdt ellensége

Tom Felton gyerekszínészként kezdte karrierjét, csupán 8 éves volt, amikor kamera elé állt egy nemzetközi reklámfilmben. A legtöbben azonban a mostanában folyton elégedetlenkedő Chris Columbus rendezésében készült Harry Potter és a Bölcsek kövéből, a Harry Potter könyvsorozat adaptációjának első részéből ismerték meg a nevét. A szőke kisfiú a Mardekár ház üdvöskéje, és Harry Potter elsőszámú iskolai ellensége, Draco Malfoy szerepében csatlakozott a franchise-hoz. Az ikonikus platinaszőke haj azonban sok bosszúságot okozott a színésznek...

Tom eredetileg sötétszőke hajkoronáját a filmek kedvéért kiszőkíttette, ezt miden újabb rész forgatásakor meg kellett tennie. Ahhoz, hogy fenntartsa a tökéletes árnyalatot, 10 naponta újra kellett festeni a haját. Elmondása szerint az utolsó filmekhez közeledve annak örült a legjobban, hogy befejezheti a hajfestést. A Bölcsek köve 24 évvel ezelőtt debütált a mozikban, Tom Felton a három főszerepet játszó gyerekkel együtt pedig nemzetközi hírnévre tett szert. A színész a mai napig közeli barátságot ápol a Harry Pottert játszó Daniel Radcliffe-el és a Ron Weasley-t alakító Ruppert Grint-tel.

A szőkeség a szemünk előtt nőtt fel a Harry Potter franchise-ban (Fotó: x90)

Tom Felton karrierje a Harry Potter-filmek után

A Harry Potter-filmek végeztével Tom Felton nem adta fel színészi karrierjét. Következő nagyobb szerepe a Majmok bolygója: Lázadás című filmben volt, de játszott A jelenés című horrorban, és a Flash a villám sorozatban is feltűnt 17 epizód erejéig. Azonban a Harry Potter-filmek végeztével sem tud eltávolodni a franchise-tól , nemrég ugyanis bejelentette, hogy a Broadway-re készült Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabban ismét magára ölti Draco Malfoy szerepét. A premier novemberben esedékes, Felton 19 héten át alakítja majd Harry Potter Mardekáros nemezisét. A színésznek ez lesz az első Broadway debütálása, korábban sosem játszott színpadon, egyben pedig ő lesz az első, aki az eredeti filmes stábból csatlakozik a színdarabhoz.