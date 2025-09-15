Sofia Vergara szeme brutálisan begyulladt, Alec Baldwin poénja túl erős volt — Ezek a színészek hagyták ki az Emmy-gálát

Az internet megrendült, amikor Sofia Vergara rosszullétre hivatkozva kihagyta az év egyik legnagyobb durranását! Azonban nem ő az egyetlen, akinek az évek során így vagy úgy, de ki kellett hagynia az Emmy-díjátadót.
A Modern család színésznője Instagram-posztban jelezte, hogy nem tud megjelenni a gálán súlyos allergiás reakció miatt, ami rögtön azelőtt jelentkezett, hogy beszállt a kocsijába. A képeken látható a durván megduzzadt szeme és úgy általában a levert állapota, de az esetet mégis jó hangulatú, humoros posztban közölte a rajongókkal, ezért megnyugodhatunk, hogy nem történt semmi különösebb baj.
A Mackó sztárja, Jeremy Allen White sem jelent meg az idei Emmy gálán. A színész nem szívesen hagyta ki a vörös szőnyeget, de a legjobb barátjának esküvőjére kellett mennie és így amellett is döntött. Ez idén a második díjátadó, amin White nem jelent meg, ugyanis januárban a 2025‑ös Golden Globe‑díjátadóról is távol maradt, mivel a Deliver Me From Nowhere című Bruce Springsteen film forgatásán vett részt. Igaz, hogy idén nem nyert díjat, de az elmúlt években mindent bezsebelt az Emmy-n.
A színész A stúdió című sorozatban volt jelölve főszereplőként még 2011-ben, de végül nem jelent meg a helyszínen. Ennek az információk szerint két oka lehetett. A gálán levetítettek volna egy előre felvett poént, amit Baldwin írt külön az eseményre. Ebben egy akkor eléggé aktuális telefonlehallgatási botrányra utalt, ahol megannyi híresség, celebek hívásait hallgatták le. Az akadémia a poénját túl erősnek gondolta, ezért azt kicenzúrázták és ez nem tetszett a színésznek. Sokak szerint ez a valódi oka annak, hogy kihagyta a gálát, habár ő maga azt mondta, hogy Tony Bennett 85. születésnapjára volt hivatalos, ezért nem tudott megjelenni.
Ugyanebben az évben a Két pasi meg egy kicsi stábja visszalépett attól, hogy jelöljék a sorozatukat az Emmy-díjra. Ebben az időszakban ugyanis eléggé aktívan éltek a köztudatban a Charlie Sheen körüli botrányok. Például amikor bekokainozva szétvert egy szállodai szobát, ahol egy prostituálttal tartózkodott, majd kirúgták a sorozatból ami miatt pereskedett is... Mindezek következtében a sorozat készítője, Chuck Lorre nem tartotta helyénvalónak megjelenni a rangos eseményen. Egyébként többször jelölték előtte a sorozatot, de egyszer sem sikerült nyerniük, míg végül Ashton Kutcher leváltotta Sheen-t és a sorozat is szép lassan leépült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.