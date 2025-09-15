Sofia Vergara szeme brutálisan begyulladt, Alec Baldwin poénja túl erős volt — Ezek a színészek hagyták ki az Emmy-gálát

Az internet megrendült, amikor Sofia Vergara rosszullétre hivatkozva kihagyta az év egyik legnagyobb durranását! Azonban nem ő az egyetlen, akinek az évek során így vagy úgy, de ki kellett hagynia az Emmy-díjátadót.

Emmy 2025: Sofia Vergara az Emmy-díjátadó helyett a sürgősségire került (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sofia Vergara Emmy-gála helyett sürgősségi

A Modern család színésznője Instagram-posztban jelezte, hogy nem tud megjelenni a gálán súlyos allergiás reakció miatt, ami rögtön azelőtt jelentkezett, hogy beszállt a kocsijába. A képeken látható a durván megduzzadt szeme és úgy általában a levert állapota, de az esetet mégis jó hangulatú, humoros posztban közölte a rajongókkal, ezért megnyugodhatunk, hogy nem történt semmi különösebb baj.

Jeremy Allen White a legjobb barátja mellett tette le a voksát

A Mackó sztárja, Jeremy Allen White sem jelent meg az idei Emmy gálán. A színész nem szívesen hagyta ki a vörös szőnyeget, de a legjobb barátjának esküvőjére kellett mennie és így amellett is döntött. Ez idén a második díjátadó, amin White nem jelent meg, ugyanis januárban a 2025‑ös Golden Globe‑díjátadóról is távol maradt, mivel a Deliver Me From Nowhere című Bruce Springsteen film forgatásán vett részt. Igaz, hogy idén nem nyert díjat, de az elmúlt években mindent bezsebelt az Emmy-n.

A Mackó sztárjának fontos a barátság (Fotó: mpi099)

Alec Baldwin poénja túl erősre sikeredett

A színész A stúdió című sorozatban volt jelölve főszereplőként még 2011-ben, de végül nem jelent meg a helyszínen. Ennek az információk szerint két oka lehetett. A gálán levetítettek volna egy előre felvett poént, amit Baldwin írt külön az eseményre. Ebben egy akkor eléggé aktuális telefonlehallgatási botrányra utalt, ahol megannyi híresség, celebek hívásait hallgatták le. Az akadémia a poénját túl erősnek gondolta, ezért azt kicenzúrázták és ez nem tetszett a színésznek. Sokak szerint ez a valódi oka annak, hogy kihagyta a gálát, habár ő maga azt mondta, hogy Tony Bennett 85. születésnapjára volt hivatalos, ezért nem tudott megjelenni.

Alec Baldwin összesen három Emmy-díjjal büszkélkedhet (Fotó: Faye Sadou)

Charlie Sheen esetében nem lepődünk meg

Ugyanebben az évben a Két pasi meg egy kicsi stábja visszalépett attól, hogy jelöljék a sorozatukat az Emmy-díjra. Ebben az időszakban ugyanis eléggé aktívan éltek a köztudatban a Charlie Sheen körüli botrányok. Például amikor bekokainozva szétvert egy szállodai szobát, ahol egy prostituálttal tartózkodott, majd kirúgták a sorozatból ami miatt pereskedett is... Mindezek következtében a sorozat készítője, Chuck Lorre nem tartotta helyénvalónak megjelenni a rangos eseményen. Egyébként többször jelölték előtte a sorozatot, de egyszer sem sikerült nyerniük, míg végül Ashton Kutcher leváltotta Sheen-t és a sorozat is szép lassan leépült.