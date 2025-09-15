Nagy a baj: Sofia Vergara díjátadó helyett a sürgősségin végezte

A Modern család 53 éves színésznője, Sofia Vergara, az Instagramon osztotta meg követőivel, hogy miért kellett kihagynia az idei Emmy-díjátadót. Mint kiderült, súlyos allergiás reakció miatt a sürgősségin kötött ki, éppen indulás előtt.
Nem jutottam el az Emmyre, de eljutottam a sürgősségire. Bocsi, hogy nem tudtam menni. Brutálisan bedagadt a szemem az allergiától, pont mielőtt beültem volna a kocsiba.
- írta a színésznő humorral fűszerezve.
A posztban nemcsak a duzzadt szeméről, hanem a kórházi ágyon fekvő, láthatóan levert állapotáról is megosztott egy fotót. Bár az estét kénytelen volt kihagyni, rajongói értékelték, hogy még ebben a helyzetben is megőrizte a jókedvét - írja a People.
