Nagy a baj: Sofia Vergara díjátadó helyett a sürgősségin végezte

Sofia Vergara
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 08:08
allergiasürgősségi
A vörös szőnyeges estélyi helyett kórházi köpenyben feküdt. Sofia Vergara pont indulás előtt lett rosszul.
Bors
A szerző cikkei

 A Modern család 53 éves színésznője, Sofia Vergara, az Instagramon osztotta meg követőivel, hogy miért kellett kihagynia az idei Emmy-díjátadót. Mint kiderült, súlyos allergiás reakció miatt a sürgősségin kötött ki, éppen indulás előtt.

Sofia Vergara présente sa marque de cosmétiques, Toty, élaborée avec Cantabria Labs, à Madrid
Sofia Vergara
Fotó: LALO YASKY / BESTIMAGE /  Northfoto

 

Nem jutottam el az Emmyre, de eljutottam a sürgősségire. Bocsi, hogy nem tudtam menni. Brutálisan bedagadt a szemem az allergiától, pont mielőtt beültem volna a kocsiba.

- írta a színésznő humorral fűszerezve.

A posztban nemcsak a duzzadt szeméről, hanem a kórházi ágyon fekvő, láthatóan levert állapotáról is megosztott egy fotót. Bár az estét kénytelen volt kihagyni, rajongói értékelték, hogy még ebben a helyzetben is megőrizte a jókedvét - írja a People.

Íme Sofia Vergara bejegyzése:

 

