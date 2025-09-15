Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Wednesday meztelenkedett, Sydney Sweeney villantott: itt vannak az Emmy 2025-ös gálájának legszexibb bombázói – Fotók

Emmy-gála
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 11:05
Jenna OrtegaEmmySydney Sweeney
Ahogy azt megszokhattuk, a filmes gálákon már legalább akkora figyelem hárul az extravagáns ruhakölteményekre, mint magukra a díjakra. Ez a 2025-ös Emmy esetében sem volt másként, máris mutatjuk a „tévések Oscarjának” legextrább dresszeit.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ami a mozi világának az Oscar, az a tévéseknek az Emmy. Azonban már messze nincs akkora különbség a két világ között, mint ahogy az régen volt. Ez megmutatkozik az olyan szuperprodukciók mint A Fehér Lótusz, a Vészhelyzet Pittsburghben, a The Last of Us vagy a főszereplő nélkül maradó Wednesday minőségében, illetve a díjátadók fényűzésének mértékében is. Az Emmy ugyanis idén sem maradt adós az Oscart megszégyenítő csillogást, káprázatos ruhacsokrokat, óriási villantásokat, de még egy ember nagyságú Labubut is felvonultató vörös szőnyeges bevonulással, de történt még ezen kívül egy és más a 2025-ös gálán.

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals
Sydney Sweeney szappanbotránya után most egy másik skandallumba csöppent az Emmy 2025-ös gáláján (Fotó: Kevin Mazur)

Az Emmy sem maradhatott botrány nélkül 2025-ben

Nagyon úgy tűnik, 2025 a kellemetlen pillanatoktól nem mentes díjátadók éve lesz. A Golden Globe-on Vin Diesel és Dwayne Johnson akasztották össze a bajszukat, míg az Oscar-gálán a barátnőjét ország-világ előtt megalázó Adrien Brodyról beszélt mindenki. Ezúttal viszont egy hölgyeményhez, az eddig botrányos évet futó Sydney Sweeney-hez köthető a legkínosabb momentum. A hamarosan világbajnok bokszolónőként pofonokat osztó szőke bombázó Amerika egyik legmegosztóbb figurája lett egy félresikerült farmerreklám miatt. A színésznőt egy szójáték miatt nácinak bélyegezték, és emiatt egyes helyeken már nem látják őt szívesen, így például az Emmy-gálán sem. A fél világháló egy emberként bosszankodott mikor meglátta, hogy Hollywood első számú szexszimbóluma adhatja át a díjat a Netflixes Kamaszok főszerepével rekorderré váló Owen Coopernek. Rengeteg értetlenkedő komment érkezett a jelenetet látva, többen nem értették, Sweeney mit keres a gálán.

Csodálom, hogy senki sem dobálta meg paradicsommal.

− írja az egyik felhasználó az X-en.

Természetesen nem mindenki bánt ilyen keményen a színésznővel, volt, aki megjegyezte, Cooper azzal még egy díjat nyert, hogy találkozhatott Sydney Sweeney-vel.

Az Emmy-gála 2025-ben sem maradhatott szemkápráztató ruhaköltemények, merész outfitek és izzasztó villantások nélkül. A vörös szőnyeget letaroló Jenna Ortegáról és a többi A-listás sztárról készült fotókat tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Galéria: Wednesday kebleit drágakövek, Sydney Sweeney-ét semmi sem fedte: Ezek voltak a 2025-ös Emmy legmerészebb dresszei
1/12
A Wednesday 2. évadával hatalmasat taroló Jenna Ortega ruhája sokat nem bíz a képzeletre, a Netflix üdvöskéjének testét alig takarta a méretes drágakövekből álló viselet

 

 

