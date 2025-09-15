Wednesday meztelenkedett, Sydney Sweeney villantott: itt vannak az Emmy 2025-ös gálájának legszexibb bombázói – Fotók

Ami a mozi világának az Oscar, az a tévéseknek az Emmy. Azonban már messze nincs akkora különbség a két világ között, mint ahogy az régen volt. Ez megmutatkozik az olyan szuperprodukciók mint A Fehér Lótusz, a Vészhelyzet Pittsburghben, a The Last of Us vagy a főszereplő nélkül maradó Wednesday minőségében, illetve a díjátadók fényűzésének mértékében is. Az Emmy ugyanis idén sem maradt adós az Oscart megszégyenítő csillogást, káprázatos ruhacsokrokat, óriási villantásokat, de még egy ember nagyságú Labubut is felvonultató vörös szőnyeges bevonulással, de történt még ezen kívül egy és más a 2025-ös gálán.

Sydney Sweeney szappanbotránya után most egy másik skandallumba csöppent az Emmy 2025-ös gáláján (Fotó: Kevin Mazur)

Az Emmy sem maradhatott botrány nélkül 2025-ben

Nagyon úgy tűnik, 2025 a kellemetlen pillanatoktól nem mentes díjátadók éve lesz. A Golden Globe-on Vin Diesel és Dwayne Johnson akasztották össze a bajszukat, míg az Oscar-gálán a barátnőjét ország-világ előtt megalázó Adrien Brodyról beszélt mindenki. Ezúttal viszont egy hölgyeményhez, az eddig botrányos évet futó Sydney Sweeney-hez köthető a legkínosabb momentum. A hamarosan világbajnok bokszolónőként pofonokat osztó szőke bombázó Amerika egyik legmegosztóbb figurája lett egy félresikerült farmerreklám miatt. A színésznőt egy szójáték miatt nácinak bélyegezték, és emiatt egyes helyeken már nem látják őt szívesen, így például az Emmy-gálán sem. A fél világháló egy emberként bosszankodott mikor meglátta, hogy Hollywood első számú szexszimbóluma adhatja át a díjat a Netflixes Kamaszok főszerepével rekorderré váló Owen Coopernek. Rengeteg értetlenkedő komment érkezett a jelenetet látva, többen nem értették, Sweeney mit keres a gálán.

Csodálom, hogy senki sem dobálta meg paradicsommal.

− írja az egyik felhasználó az X-en.

Természetesen nem mindenki bánt ilyen keményen a színésznővel, volt, aki megjegyezte, Cooper azzal még egy díjat nyert, hogy találkozhatott Sydney Sweeney-vel.