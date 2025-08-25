Emma Watson áttetsző csipkeruhában lépett utcára - Fotó

A franciaországi Saint Tropez-ban izzik a levegő, ugyanis Emma Watson tökéletesen átlátszó csipkeruhában sétált edzője kíséretében.

Emma Watsont nemrégiben a vezetéstől is eltiltották Fotó: Northfoto



A Harry Potter filmek színésznőjét, Emma Watsont Saint-Tropez-ban, nyaralása alatt fekete, áttetsző csipkeruhában kapták lencsevégre miközben edzője társaságában sétálgatott. A ruha alatt vörös bikinit és türkiz edzőcipőt viselt - írta a Daily Mail.

Bár egyre kevesebbet látni a filmvásznon a színésznőt, a való életben egyáltalán nem unatkozik. Apjával közösen tulajdonosai a Domaine Watson elnevezésre hallgató borvidéknek, ebből adódóan testvérével Alexszel közösen saját gin márkát is alapítottak, amely a Renais nevet kapta.

Bár magánéletét igyekszik óvni, a lesifotósoknak így is sikerült lencsevégre kapni a színésznőt egy titokzatos férfival a brit oxfordi Port Meadow területén. A titkozatos férfi előtt egy 18 hónapig tartó kapcsolata ért véget Brandon Green-nel, akinek édesapja a britek által jól ismert, egykori British Home Stroes tulajdonosa.

A mindig példamutató színésznőt nemrégiben a vezetéstől kellett eltiltani hat teljes hónapra, miután nem tartotta be a megfelelő sebességhatárt. Ennek következtében kilenc büntetőpontot kapott, illetve hat hónapra eltiltották a vezetéstől, így addig kénytelen az anyósülésen helyet foglalni.