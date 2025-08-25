Emma Watson áttetsző csipkeruhában lépett utcára - Fotó

A franciaországi Saint Tropez-ban izzik a levegő, ugyanis Emma Watson tökéletesen átlátszó csipkeruhában sétált edzője kíséretében.
A Harry Potter filmek színésznőjét, Emma Watsont Saint-Tropez-ban, nyaralása alatt fekete, áttetsző csipkeruhában kapták lencsevégre miközben edzője társaságában sétálgatott. A ruha alatt vörös bikinit és türkiz edzőcipőt viselt - írta a Daily Mail.
Bár egyre kevesebbet látni a filmvásznon a színésznőt, a való életben egyáltalán nem unatkozik. Apjával közösen tulajdonosai a Domaine Watson elnevezésre hallgató borvidéknek, ebből adódóan testvérével Alexszel közösen saját gin márkát is alapítottak, amely a Renais nevet kapta.
Bár magánéletét igyekszik óvni, a lesifotósoknak így is sikerült lencsevégre kapni a színésznőt egy titokzatos férfival a brit oxfordi Port Meadow területén. A titkozatos férfi előtt egy 18 hónapig tartó kapcsolata ért véget Brandon Green-nel, akinek édesapja a britek által jól ismert, egykori British Home Stroes tulajdonosa.
A mindig példamutató színésznőt nemrégiben a vezetéstől kellett eltiltani hat teljes hónapra, miután nem tartotta be a megfelelő sebességhatárt. Ennek következtében kilenc büntetőpontot kapott, illetve hat hónapra eltiltották a vezetéstől, így addig kénytelen az anyósülésen helyet foglalni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.