Fél Hollywood ennek a flúgos csajnak keres pasit a Netflixen

Mielőtt megmutatja, milyen a jó szex Natalie Portman, Mark Ruffalo és a nagy visszatérő Meg Ryan társaságában, Lena Dunham az év egyik legnagyobb sztárparádéját felvonultató Netlfix sorozatát hozta össze. A Túl sok című széria egy összetört szívű, kissé magánakvaló New York-i nőről szól, aki Londonba költözik, és ott beleszeret egy indie zenészbe. A 10 részes romantikus komédia főszerepeiben Megan Stalter és a Rokonszenvedés mellékszerepében brillírozó Will Sharpe látható. Ami ennél is nagyobb szám, hogy olyan világsztárok vendégszerepelnek a sorozatban, mint Naomi Watts, Rita Ora, Emily Ratajkowski vagy a Havas Jonként ismert Kit Harington.

Jessicának túl sok volt New York, Londonba költözött (Fotó: Netflix)

Túl sok sztár, túl sok szerelem, túl sok vicc

A frissen debütáló trailer alapján Jessicanak nagyon elege lett New Yorkból és az amerikai pasikból, miután egy nagyon fájdalmas szakításon esett át. Fogja magát és meg sem áll Londonig, ahol új munka, barátok és kalandok várnak rá, na meg a helyes zenész, Felix, aki számlátomást rögtön leveszi a lábáról. Ám a szerelmük kacifántosan teljesedik be, ha egyáltalán be fog.

Vajon a jóképű Felix hódítja meg a hősnőnk szívét? (Fotó: Netflix)

Lena Dunham a Csajok című HBO MAX szériával már bizonyította, hogy a legszabadszájúbb női író a mostanában szintén a Netfixen alkotó, uncsi házasokkal rekordot döntő Tina Fey mellett. Az előzetes alapján itt sem fogta vissza magát és Jessica egyszerre szeretni való, esetlen és irtózatosan nagydumás.

Kit Harrington is vendégszerepel a Túl sokban (Fotó: Netflix)

A hamarosan debütáló sorozatban tényleg fél Hollywood vendégszerepel majd: a még mindig szexi Jessica Alba, Rita Ora, a szexi papként ismert Andrew Scott, Jennifer Saunders, Kit Harrington, Michael Zegen, Janicza Bravo, Richard E. Grant, Tom Hanksné vagyis Rita Wilson, a kortalan Naomi Watts, Andrew Rannells, Rhea Perlman, a szupermodell Emily Ratajkowski, Adwoa Aboah és maga Dunham is vállalt egy rövid szerepet.

Naomi Watts is szerepet vállalt a szériában (Fotó: Netflix)