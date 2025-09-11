A Downton Abbey-nek vége! Soha többé nem térhetünk vissza kedvenc arisztokrata világunkba: ilyen lett a nagy finálé

A Downton Abbey: A nagy finálé című film valóban nagy finálé lett. A 6 évados sorozatból korábban több film is készült, A nagy finálé pedig méltó lezárása a Crawley család történetének és egy új korszak kezdetét is előrevetíti.
Vigyázat, a cikk spoilereket tartalmazhat!
A film elején még Londonban járunk, a báli szezon lassan a végéhez érkezik, a Crawley család pedig felkészül, hogy visszatérjen a downtoni birtokra. Az idillt azonban beárnyékolja Lady Mary botránya, ami számunkra nem tűnik olyan arcpirítónak, de a korszakban, és főként az illedelmes és karótnyelt angol arisztokrata közegben megbocsáthatatlan bűnnek számít. Ha a Michelle Dockery által alakított Lady Mary botránya nem lenne elég csapás a család számára, az Amerikából érkező Harold bácsi (Paul Giamatti) további rossz hírekkel tetézi a gyászos hangulatot.
Így a Downtonban töltött első napok közel sem alakulnak felhőtlenül. A történet végére persze mindenre akad megoldás, és az is kiderül, hogy néhány megfelelő személy és megfelelő helyen elejtett pletyka is elég a felfuvalkodott angol arisztokrácia számára, hogy bocsánatot nyerjenek a társadalom íratlan szabályai ellen vétkezők. Lady Mary karaktere külön kiemelendő, és bár mindenki szinte egyenlő arányban szerepel a filmben, ő az események valódi főszereplője.
A forgatókönyvíró Julian Fellowes, aki az eredeti sorozatot és a két korábbi filmet is jegyzi, képes volt több fontos konfliktust és cselekményszálat is gond nélkül beleszőni a két óra hosszú moziba. A Lady Mary és édesapja, Robert Crawley (Hugh Bonneville) közötti apa-lánya viszony, múlt és jövő, az örökös és a hatalmától nehezen megváló elöljáró közötti csörte az egyik központi problémája a cselekménynek, ami szintén megoldásra jut. Semmilyen szál nem marad elvarratlan, minden karakter megkapja a maga méltó befejezését. Azoknak sem kell aggódni, akik esetleg nem követték nyomon a 6 évadot megélt sorozatot, A nagy finálé az előzmények teljeskörű ismerete nélkül is követhető és szórakoztató mozi.
A nagy finálé bővelkedik a sokak által szeretett angol humorban. Szinte minden szereplő szájából elhangzik legalább egy szarkasztikus megjegyzés vagy csípős válasz. A film egyik legsziporkázóbb alakja az Arty Froushan által alakított ünnepelt drámaíró, Noel Coward, aki ugyan mellékszereplőként van csak jelen, mégis üde színfolt az arisztokrata társaságban. A Downton úrnőjét alakító Elizabeth McGovern mimikája is beszédes és sokszor válik a humor fő forrásává, a Lady Merton és Sir Moreland közötti véget nem érő szócsata pedig minden alkalommal nevetésre készteti a nézőket, amikor a duó feltűnik a vásznon.
A rendező Simon Curtis számos apró utalással és grandiózus gesztussal tiszteleg a tavaly elhunyt Maggie Smith emléke előtt, aki a 6 évados széria egyik kulcsfontosságú karaktere volt. Maggie Smith a Harry Potter-filmek McGalagony professzoraként lopta be magát a szívünkbe, a Downton Abbey sorozatban pedig Grantham grófnője, Violet Crawley szerepét alakította. A nagy fináléban a szereplők visszaemlékezéseivel is megidézi a karaktert, a downtoni kastély előcsarnokában pedig egy impozáns portré őrzi emlékét.
