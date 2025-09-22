Fordulat az édesanya ügyében, akit a saját fia tett ki az utcára: "Két évig idegeneken múlt, hol húzhatom meg magamat!"

Mint arról korábban beszámoltunk, Nádasdy Zsóka csaknem 12 évig együtt élt az édesanyjával Kőbányán. A fia, Norbert sosem lakott velük, de rendszeresen látogatta a nagyanyját. Az idős asszony nem sokkal a halála előtt az unokájának ajándékozta az ingatlant egy balatoni nyaralóval együtt. A férfi végül 2023-ban végrehajtó segítségével kirakta Zsókát a lakásból, és azóta sem volt hajlandó visszaengedni. A kilakoltatott anya mindössze egy táskányi ruhát tudott magával vinni.

A kilakoltatott anya 20 millió forintot kapott Fotó: Bors

"A ruháim, a személyes ingóságaim, az irataim és a bizonyítványaim is bent vannak, de a fiam nem hagyja, hogy elhozzam azokat" – mondta a nő a korábban a Borsnak.

A saját fia által kilakoltatott anya ügye még nem ért véget

Az ügy végül a bíróságra került. A jogerős ítélet kimondta, hogy az anyát megilleti 20 millió forintnyi kötelesrész. A pénzt Zsóka a napokban ügyvédje, dr. Olt Mátyás Gergely segítségével kézhez kapta, mégsem elégedett maradéktalanul.

Most lakást kell keresnem, de ez az összeg édeskevés egy fővárosi ingatlanra. Vidéken sosem éltem, ezért most azon gondolkodom, hogy legrosszabb esetben megveszek egy vidéki házat, amit aztán egy budapesti önkormányzatira cserélhetek

– árulta el a középkorú nő, aki most azt tervezi, hogy újra bepereli a fiát. "Szeretném az értékeimet megkapni. Tarthatatlan, hogy a lakásban egy szekrényre való ruhám van, mégis rongyokban járok. Két évig idegen emberek jóindulatán múlt, hol húzhatom meg magamat. Volt, hogy panziót vagy munkásszállót fizettek nekem, máskor befogadtak néhány napra."

Zsóka már alig várja, hogy végre legyen saját otthona. Arról még nem döntött, hogy a hagyatékából kitagadja-e majd gyermekét. A nőnek ugyanis Norbert az egyetlen törvényes örököse.

