3 éves húga kezét szorította a 6 éves fiú, forró kocsiban vesztették életüket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 21:00
Mielőtt a mentősök kiérkeztek a helyszínre, a rendőrök próbálták újraéleszteni a gyerekeket. Forró kocsiban találtak rá a testvérekre.
Amy Mans
Egy texasi anya ellen vádat emeltek, miután két gyermeke egy forró autóban életét vesztette. A News 4 San Antonio beszámolója szerint szombaton Tiona Lasaisha Islar találta meg gyermekei, a 6 éves Sevani Stevenson és a 3 éves Miyani Islar holttestét a forró kocsiban.

forró kocsiban
A kegyetlen anya órákig forró kocsiban hagyta a gyerekeit, most vádat emelnek ellene / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Forró kocsiban látták meg a testvérpárt

A Bexar megyei seriffhelyetteseket délután riasztották egy Chancery Gate és Appleton Way környéki házhoz, a Bexar megye nyugati részén.

A helyszínre érkező rendőrök életmentő intézkedéseket próbáltak végrehajtani a két gyermeknél, amíg a mentők meg nem érkeztek. Islar azt állította, hogy utoljára délelőtt látta gyermekeit a házban, mielőtt lefeküdt aludni. Az általa adott információk azonban ellentmondásosak voltak. A seriff, Salazar, így nyilatkozott:

Valami nem stimmel ebben az ügyben. Az első jelentés arról szólt, hogy a gyerekeket az autóban hagyták, de annyit biztosan mondhatok, hogy sajnos vannak ellentmondások a történetekben. Nem vagyok elég magabiztos ahhoz, hogy kijelentsem, pontosan ez történt

A Gyermekvédelmi Szolgálat (CPS) is a helyszínre érkezett. A rendőrség még aznap letartóztatta Islart gyermek bántalmazása, súlyos testi sérülés/halál vádjával – közölte a Fox San Antonio.

 A Bexar megyei halottkémhivatal jelenleg is vizsgálja a gyermekek hivatalos halálokát. -írja a CrimeOnline

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

