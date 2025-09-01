Sosem hordta a jegygyűrűjét az erotikus filmek szexfüggő sztárja

Szexfüggősége miatt vesztette el a kilencvenes évek legvagányabb színésznőjét, sőt betegség miatt jegygyűrűjét sem hordta. David Duchovny most saját könyvét viszi vászonra, így még érdekesebbek lettek a színész eddig nem ismert titkai.

David Duchovny 65 évesen kezdett új életet Fotó: Jeffrey Mayer

David Duchovny 10 titka

Kelet-Európához is kötik a gyökerei

New York városában született 1960. augusztus 7-én, egy skót származású tanárnő és egy zsidó író gyermekeként. Az apja ősei a mai Lengyelország és Ukrajna területéről vándoroltak ki Amerikába, a különleges vezetékneve is szláv eredetű.

Az egyik pupillája általában nagyobb

Ha kicsit furának tűnik a tekintete, az nem véletlen: a pupillái a legtöbb esetben nem egyforma méretűek. Ez egy fiatalkori sportsérülés eredménye: kosárlabdázás közben olyan szerencsétlenül nyúltak bele a jobb szemébe, hogy az súlyosan megsérült, műteni is kellett, és nem ugyanúgy működik, mint az egészséges bal.

Az X-akták tette világsztárrá Fotó: Entertainment Pictures

Szexi szerepekkel kezdte a karrierjét

A kilencvenes évek nevezetes késői éjjeli erotikus tévésorozatában, a Vörös cipellőkben főszerepet játszott, de amikor a korszak kultikus szériájában, a Twin Peaksben vendégszerepelt titkosügynökként, akkor sem habozott szexi ruhát ölteni a nyomozás érdekében. Később pedig a karrierje egyik csúcsát is egy nőcsábász figura jelentette a Kaliforgiában.

Az X-akták forgatásán sokat állt almásládák mellett

Világsztár Mulder ügynök szerepében lett belőle az X-akták misztikus krimisorozatban. A főszereplőtársa, Gillian Anderson mindössze 160 centiméter magas, ami 25 centis különbséget jelentett Duchovny mellett. Ezt sok jelenetben úgy oldották meg, hogy Anderson almásládákon állt a felvétel közben.

Öt sorozatban is eljátszotta Mulder ügynököt

A X-akták sorozatévadjai és mozifilmjei mellett a Millenium és a The Lone Gunmen szériákban is felbukkant Fox Muldert játszva, A Simpson család és a Nyekk, a macska animációs vígjátéksorozatokban pedig örömmel adta a hangját a rajzolt Muldernek egy-egy poénos felbukkanás erejéig.

Allergiás a fémekre

A bőre elkezd ellenkezni, ha túl sokáig érintkezik bizonyos fémekkel, ezért aztán oda kell figyelnie, hogy milyen ruhákat és kiegészítőket hord. Az allergiája miatt nem hordta és hordja a jegygyűrűjét sem a házasságainak évei alatt.