Sosem hordta a jegygyűrűjét az erotikus filmek szexfüggő sztárja

Szexfüggősége miatt vesztette el a kilencvenes évek legvagányabb színésznőjét, sőt betegség miatt jegygyűrűjét sem hordta. David Duchovny most saját könyvét viszi vászonra, így még érdekesebbek lettek a színész eddig nem ismert titkai.
New York városában született 1960. augusztus 7-én, egy skót származású tanárnő és egy zsidó író gyermekeként. Az apja ősei a mai Lengyelország és Ukrajna területéről vándoroltak ki Amerikába, a különleges vezetékneve is szláv eredetű.
Ha kicsit furának tűnik a tekintete, az nem véletlen: a pupillái a legtöbb esetben nem egyforma méretűek. Ez egy fiatalkori sportsérülés eredménye: kosárlabdázás közben olyan szerencsétlenül nyúltak bele a jobb szemébe, hogy az súlyosan megsérült, műteni is kellett, és nem ugyanúgy működik, mint az egészséges bal.
A kilencvenes évek nevezetes késői éjjeli erotikus tévésorozatában, a Vörös cipellőkben főszerepet játszott, de amikor a korszak kultikus szériájában, a Twin Peaksben vendégszerepelt titkosügynökként, akkor sem habozott szexi ruhát ölteni a nyomozás érdekében. Később pedig a karrierje egyik csúcsát is egy nőcsábász figura jelentette a Kaliforgiában.
Világsztár Mulder ügynök szerepében lett belőle az X-akták misztikus krimisorozatban. A főszereplőtársa, Gillian Anderson mindössze 160 centiméter magas, ami 25 centis különbséget jelentett Duchovny mellett. Ezt sok jelenetben úgy oldották meg, hogy Anderson almásládákon állt a felvétel közben.
A X-akták sorozatévadjai és mozifilmjei mellett a Millenium és a The Lone Gunmen szériákban is felbukkant Fox Muldert játszva, A Simpson család és a Nyekk, a macska animációs vígjátéksorozatokban pedig örömmel adta a hangját a rajzolt Muldernek egy-egy poénos felbukkanás erejéig.
A bőre elkezd ellenkezni, ha túl sokáig érintkezik bizonyos fémekkel, ezért aztán oda kell figyelnie, hogy milyen ruhákat és kiegészítőket hord. Az allergiája miatt nem hordta és hordja a jegygyűrűjét sem a házasságainak évei alatt.
Az első felesége Téa Leoni hollywoodi sztárszínésznő volt 17 éven át, két közös gyermekük született. Még a házas évei alatt vonult be elvonóra, ahol a szexfüggősége miatt kezelték. Az idei év májusában adta újra nősülésre a fejét: azt a Monique Pendleberry-t vette el, akivel már jó néhány éve kapcsolatban éltek.
Soha, semmiképp nem főzök semmit. És soha nem ennék meg semmit, amit én főztem
– nyilatkozta az egyik ügyről. A másikat inkább poénra vette:
Nehezen adok ki pénzt a kezemből. Mit tegyek, félig skót, félig zsidó vagyok
A neves Princeton és Yale egyetemeken tanult irodalmat, ígéretes költői pályát hagyott ott a színészetért. A 2010-es évek óta újra ír, már öt regénye is megjelent. Emellett zenészként is tevékenykedik, és három albumot is kiadott, amelyen saját maga által írt dalok szerepelnek.
A hazai mozikban utoljára a 2022-es Gátlástalan örökösök szereplőjeként láthattuk, a kisképernyőn pedig legutóbb A szimpatizáns HBO MAX sorozatban bukkant fel 2024-ben. Jelenleg a Truly Like Lightning című filmre készül leginkább, ami a saját regényéből készül, ő lesz a forgatókönyvírója, rendezője, főszereplője és egyik producere is. A története egy volt kaszkadőrről szól, aki a három feleségével és tíz gyerekével él együtt egy isten háta mögötti helyen, majd megjelenik a környéken egy ingatlanbefektető.
