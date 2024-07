Kitálalt az ufókról az X-Akták sztárja

David Duchovny neve gyakorlatilag annak ellenére forrt össze az X-Akták sorozattal, hogy azért jó pár más produkcióban is megcsillogtatta tehetségét. Kétségtelen, hogy az ufós-összeesküvéselméletes-igazságfeltárós sorozat sokak kedvence a mai napig, igazi tévés klasszikusnak számít. Épp ezért aligha meglepő, hogy rengetegen kíváncsiak arra, vajon a színész osztja-e karaktere, Fox Mulder ügynök hitét. A válasz: igen is, meg nem is.

– Az, hogy a Föld legyen az egyetlen bolygó az univerzumban, ahol intelligens élet alakult ki, lehetetlennek tűnik – magyarázta, megerősítve, hogy igenis hisz abban: nem vagyunk egyedül. Ám folytatta:

Más részről hiszek-e benne, hogy kapcsolatba léptek velünk, vagy most is kapcsolatban állnak velünk az idegenek? Nem, nem hinném

– tette hozzá, azaz Fox Mulderrel ellentétben David Duchovny úgy véli, az első "harmadik típusú találkozás" még nem történt meg.

Az X-Akták 63 éves sztárja hisz az idegenekben, de abban nem, hogy azok felvették volna velünk a kapcsolatot Fotó: NurPhoto via AFP

A színész ugyanakkor arról is fellibbentette a fátylat, hogy mégsem ez a kérdés az, amit a legtöbb alkalommal feltesznek neki, hanem az, hogy van-e bármi esélye annak, hogy visszatérjen Fox Mulderként.

– Ha így lesz, majd elmondom. Nem kell kérdeznetek sem, nem fogom titokban tartani – jelentette ki a Daily Star cikke szerint.