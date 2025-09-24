Gyászba borult a sztárvilág, elhunyt a Volt egyszer egy Vadnyugat gyönyörű sztárja

Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő, a hatvanas-hetvenes évek egyik legnépszerűbb filmcsillaga - közölte ügynöke az AFP francia hírügynökséggel.

Nyolcvanhét éves korában elhunyt a világhírű színésznő / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

A tunéziai születésű Claudia Cardinale olyan nagy nevekkel forgatott, mint Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil és Sergio Leone.

Egy szabad és inspiratív nő örökségét hagyja ránk, mind nőként, mind művészként

- írta ügynöke, Laurent Savry közleményében.

Claudia Cardinale gyermekei körében hunyt el Párizs közelében, Nemours-ban, ahol hosszú ideje élt.

Legismertebb alakításainak köszönhetően A párduc (Luchino Visconti), a Volt egyszer egy Vadnyugat (Sergio Leone) vagy a Nyolc és fél (Federico Fellini) című filmekben Claudia Cardinale az olasz filmművészet egyik legemblematikusabb filmcsillaga volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren mellett.

"Minden idők egyik legnagyobb olasz színésznője" távozott az élők sorából - emlékezett meg Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter.

Az olaszos finomság és a különleges szépség megtestesítőjeként hosszú karrierje során több mint 150 filmben játszott, amelyek közül számosat a szerzői filmek remekműveiként tartanak számon

- írta a tárcavezető közleményében.

Világszerte ismert volt, és kivételes tehetségével inspirálta a 20. század legfontosabb rendezőit

- tette hozzá.

Gyönyörű volt, egyszerű, nem komplikált, de amikor a kamera forgott, szeretetteljes mosollyal és tekintettel ragyogott, amit rekedt hangja még jobban kiemelt. A nagyok dicsőítették, ő pedig szolgálta őket, mi pedig őszintén szerettük ezt a gyengéd embert

- fogalmazott Gilles Jacob, a cannes-i fesztivál korábbi elnöke.

Claudia Cardinale (1938 — 2025)



❤️🇮🇹🕊️ pic.twitter.com/IL2zXtW13W — Lost In Film (@LostInFilm) September 23, 2025

A filmcsillag Claude Joséphine Rose Cardinale néven 1938. április 15-én Tuniszban született, szicíliai emigráns szülők legkisebb gyermekeként, anyanyelve a francia, a tunéziai arab és az olasz szicíliai nyelvjárása. Szülei lányukat tanári pályára szánták, de Claudia inkább a színpadra vágyott. Tizennyolc éves korában megnyerte a tunéziai olasz filmhét alkalmából rendezett "legszebb tuniszi olasz lány" szépségversenyt. Jutalomként a velencei filmfesztiválra utazhatott, ahol több producer is felfigyelt rá és az olasz film fővárosába, a Cinecittába csábították.