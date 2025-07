Emilio Estevez már nem a kamera előtt tör sikerre: mutatjuk mit csinál a kilencvenes évek sztárja

Rovatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de egy ideje kikerültek a reflektorfényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat új darabjában utánanéztünk: hová tűnt a szemünk elől a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik elsőszámú ifjú hollywoodi sztárja, Emilio Estevez?

Emilio Estevez 63 évesen a kamera túloldalán hódít Fotó: O'Connor

Amikor Emilio Estevez a csúcson volt

A kívülállók című 1983-as Francis Ford Coppola-film hozta el az első jelentősebb szerepét, együtt a generációjának jó néhány sikeres színészével (Tom Cruise, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe). A generációs életérzés felfedezhető a Nulladik óra és a Szent Elmo tüze című filmjében, de közben egy kultikussá vált furcsa sci-fi is belefért Estevez karrierjébe a Segítő kezek (Repo Man) révén. A Haláli fegyverben a humorát is díjazta a közönség, A vadnyugat fiai és a Kerge kacsák pedig a folytatásaikkal az élvonalban maradást biztosították számára a kilencvenes években is.

Mi mindent tudunk róla?

Az édesapja egy bizonyos Ramón Antonio Gerardo Estevez, a fivére pedig Carlos Estevez, akiket a nagyközönség egészen más néven, Martin Sheen és Charlie Sheenként ismer. Az apai oldalról spanyol és ír, anyai ágon angol és skót származású famíliában egyedül ő nem változtatta meg a nevét a színészi pályája miatt. Tinédzserkorában az öccse mellett olyan srácokkal bandázott Los Angelesben és forgattak együtt kézikamerás amatőrfilmeket, mint Sean Penn, Chris Penn, vagy Rob Lowe. 14 évesen elkísérte az apját az Apokalipszis most legendásan pokoli, Fülöp-szigeteki forgatására, ahol kis híján életét vesztette: a futóhomokból az ekkor még szintén tinédzserkorú Laurence Fishburne mentette ki. Az egyik legközelebbi barátja Jon Bon Jovi, akinek két videoklipjében (Blaze of Glory, Say It Isn’t So) is szerepelt. A Blaze of Glory egyben betétdala is volt A vadnyugat fiai 2. című Estevez-filmnek, amiben Jon Bon Jovi színészként is felbukkant.

A Sheen-család teljes egészében Fotó: Jim Smeal / BEImages

Számos híres barátnője és menyasszonya volt, többek között Demi Moore és Mimi Rogers is, Paula Abdulhoz pedig rövid életű házasság is fűzte. A kilencvenes évek elején igazi hollywoodi álompárt alkottak az énekesnővel, de gyerekei mégsem tőlük születtek, hanem Carey Salley modelltől, akivel a nyolcvanas években hosszabb időn át se veled-se nélküled kapcsolatot tartottak fent. Estevez egy ideig nem is akarta elismerni sajátjának a gyerekeket, csak apasági per hatására tért jobb belátásra.