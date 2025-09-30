Cameron Diaz megőrült? Dilis ruhában mászkál New Yorkban!

Megdöbbentő videó került fel a netre az 53 éves színésznőről. Korunk legszebb és legnagyobb stílusikonja Cameron Diaz, aki az ötödik X-en túl is a nőiesség egyik megtestesítője. Ezért is sokkolt mindenkit az a videó, ami a social médiában kering róla: a sztár fogalmazzunk úgy, drasztikus stílus váltáson ment keresztül, és leginkább úgy néz ki, mint egy idegösszeomlást kapott rapper. Mint kiderült, a 11 év után a filmezéshez visszatérő sztárnak komoly oka volt a megdöbbentő viseletre, ugyanis az Újra akcióban című nagysikerű Netflix film után egy újabb produkciót készít a streamingóriásnak.

Cameron Diaz kora ellenére, 53 évesen is stílusikon (Fotó: PA)

Cameron Diaz stílusa

Piros halászsapka, pufimellény, térdfarmer és szürreális piros-fehér harisnya. Ebben a szettben rohangált az 53 éves színésznő New Yorkban a minap. Sokan azt hihették, valami durva stílusváltáson ment keresztül Cameron, esetleg kirúgta a stylistját. Valójában Diaz a Bad Day című családi film miatt vette fel a kissé megdöbbentő szettet, amit ezen a videón láthattok.

A színésznő egy igazi családi mozit készít most a Netflix számára, amiben egy édesanyát alakít, aki szeretne egy apró ígéretet betartani a gyermekének, de ezen a napon minden és mindenki is összejátszik ellene, úgyhogy a mókás kaland nem várt akciókkal egészül ki. A mesés és kissé szürreális elemeket is ígérő alkotásban olyan partnerei vannak a színésznőnek, mint a Peacemaker - A békeharcosból ismert, Oscar-jelölt Danielle Brooks vagy a Rém rendes család és a Modern család legendája, Ed O'Neill. A forgatás még javában zajlik, a Bad Day bemutatója 2026-ban várható.

Mint ismert, Diaz 11 év után tért vissza a filmezéshez az Oscar-díjas Jamie Foxx oldalán az Újra akcióban című, szintén Netflixes akciófilmben, ami a kritikusokat nem győzte meg, de a nézők imádták. A színésznő azóta leforgatta az Outcome című krimi-vígjátékot Keanu Reeves és Matt Bomer társaságában, és már dolgozik a Shrek 5. részén, ami 2027-ben érkezik az eredeti szereplőgárdával, ami Zendaya-val egészült ki.