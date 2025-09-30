Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cameron Diaz megőrült? Dilis ruhában mászkál New Yorkban!

Jamie Foxx
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 19:45
NetflixÚjra akcióbanCameron Diaz
Az 53 éves színésznő mindig is finoman elegáns, nőies stílusáról volt híres. Ezért is lepett meg mindenkit a napokban Cameron Diaz a minap, amikor pufimellényben, térdfarmerban és Tim Burton-filmeket idéző piros-fehér csíkos zokniban rohangált az utcán egy halászsapkában. Vajon mi történt az 53 éves színésznővel?
Bors
A szerző cikkei

Megdöbbentő videó került fel a netre az 53 éves színésznőről. Korunk legszebb és legnagyobb stílusikonja Cameron Diaz, aki az ötödik X-en túl is a nőiesség egyik megtestesítője. Ezért is sokkolt mindenkit az a videó, ami a social médiában kering róla: a sztár fogalmazzunk úgy, drasztikus stílus váltáson ment keresztül, és leginkább úgy néz ki, mint egy idegösszeomlást kapott rapper. Mint kiderült, a 11 év után a filmezéshez visszatérő sztárnak komoly oka volt a megdöbbentő viseletre, ugyanis az Újra akcióban című nagysikerű Netflix film után egy újabb produkciót készít a streamingóriásnak. 

Cameron Diaz, Back in Action photocall - London
Cameron Diaz kora ellenére, 53 évesen is stílusikon (Fotó: PA)

Cameron Diaz stílusa

Piros halászsapka, pufimellény, térdfarmer és szürreális piros-fehér harisnya. Ebben a szettben rohangált az 53 éves színésznő New Yorkban a minap. Sokan azt hihették, valami durva stílusváltáson ment keresztül Cameron, esetleg kirúgta a stylistját. Valójában Diaz a Bad Day című családi film miatt vette fel a kissé megdöbbentő szettet, amit ezen a videón láthattok. 

A színésznő egy igazi családi mozit készít most a Netflix számára, amiben egy édesanyát alakít, aki szeretne egy apró ígéretet betartani a gyermekének, de ezen a napon minden és mindenki is összejátszik ellene, úgyhogy a mókás kaland nem várt akciókkal egészül ki. A mesés és kissé szürreális elemeket is ígérő alkotásban olyan partnerei vannak a színésznőnek, mint a Peacemaker - A békeharcosból ismert, Oscar-jelölt Danielle Brooks vagy a Rém rendes család és a Modern család legendája, Ed O'Neill. A forgatás még javában zajlik, a Bad Day bemutatója 2026-ban várható. 

Mint ismert, Diaz 11 év után tért vissza a filmezéshez az Oscar-díjas Jamie Foxx oldalán az Újra akcióban című, szintén Netflixes akciófilmben, ami a kritikusokat nem győzte meg, de a nézők imádták. A színésznő azóta leforgatta az Outcome című krimi-vígjátékot Keanu Reeves és Matt Bomer társaságában, és már dolgozik a Shrek 5. részén, ami 2027-ben érkezik az eredeti szereplőgárdával, ami Zendaya-val egészült ki. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu