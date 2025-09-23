Végre megszólalt Bodrogi Gyula! Így van ijesztő balesete után az ország kedvenc színésze

A megértés tudományát közvetíti meséin keresztül Bodrogi Gyula, Kossuth-díjas színművész. A 91 éves színész máig jó egészségnek örvend és élénkek benne a jó hangulatú felvételek emlékei.

A Bodrogi Gyula filmeken, meséken generációk nőttek fel (Fotó: ripost)

Bodrogi Gyula októberben újra színpadon

A magyar színészlegenda idén töltötte be a 91. életévét, de a lantot még közel se rakta le. Októberben újra láthatja a közönség a Nemzeti Színház színpadán. Igaz, hogy még gyógyul a lába a tavalyi combcsonttörése óta, de amikor az egészségéről kérdeztük, megnyugtató választ kaptunk:

„Nagyon jól vagyok. Most egy picikét bottal sétálok, mert el volt törve a lábam, de megoldjuk. Most kezdődik a szezon, eddig tartott a nyári szünet” — magyarázta a Borsnak Bodrogi Gyula.

A színész elmondta, hogy számára mind a filmes szereplés, mind a színpadi játék előkelő helyet foglal el a szívében, amit nem lehet könnyen összehasonlítani.

„Nagyon hasonlít egymásra a film és a színpad, de egészen más. A filmnél is van közönség, de a színházban a közönség ott van előttünk. Mindkettőben van rendező, de a filmgyárban lényegében mindent a rendező csinál. Van sok-sok azonosság, de nem nagyon nehéz összehasonlítani. Mintha valakinek egy ikerpárja született volna, de mind a kettőt egyformán szereti” — mondta a Kossuth-díjas színész.

Bodrogi Gyula az egyik legismertebb színész Magyarországon, akit látásból és hallomásból is könnyen megismer az itthoni közönség. A művész úr különös szeretettel gondol a rajongóira és a velük való találkozásra.

„Nagyon szeretem őket, ők is szeretnek engem. Hát mi azért vagyunk, hogy ők szórakozzanak. Volt egyszer egy kislány, nyolc éves lehetett, beszélgetett a mamájával én meg beszélgettem egy kollégámmal. Aztán elém állt és azt mondta, hogy Te vagy a Süsü!” — mondta nevetve Bodrogi Gyula.

Olyan is volt, hogy ránézésre egy idős bácsi jött és azt mondta nekem: 'Gyula bácsi, magán nőttem fel!' Azt hittem, hogy kétszer olyan idős, mint én!

Ez az aranyos történet is jelzi, hogy Bodrogi Gyula az a színész, akinek a szereplésein országunknak több generációja nőtt fel. A művész úr máig emlékszik a Süsü, a sárkány felvételeinek jó hangulatára.