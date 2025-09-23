Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Végre megszólalt Bodrogi Gyula! Így van ijesztő balesete után az ország kedvenc színésze

Bodrogi Gyula
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 11:55
Kevesen mondhatják el, hogy egy országnyi unokájuk van. Bodrogi Gyula színművésznek kicsit ilyen lehet, akinek a kedves mesekaraktereit egy ország ismeri és szereti. A Nemzet Színésze végre megszólalt egészségi állapotáról, de legendás szerepeire is kitért.

A megértés tudományát közvetíti meséin keresztül Bodrogi Gyula, Kossuth-díjas színművész.  A 91 éves színész máig jó egészségnek örvend és élénkek benne a jó hangulatú felvételek emlékei.

Bodrogi Gyula
A Bodrogi Gyula filmeken, meséken generációk nőttek fel (Fotó: ripost)

Bodrogi Gyula októberben újra színpadon

A magyar színészlegenda idén töltötte be a 91. életévét, de a lantot még közel se rakta le. Októberben újra láthatja a közönség a Nemzeti Színház színpadán. Igaz, hogy még gyógyul a lába a tavalyi combcsonttörése óta, de amikor az egészségéről kérdeztük, megnyugtató választ kaptunk:

Nagyon jól vagyok. Most egy picikét bottal sétálok, mert el volt törve a lábam, de megoldjuk. Most kezdődik a szezon, eddig tartott a nyári szünet” — magyarázta a Borsnak Bodrogi Gyula.

A színész elmondta, hogy számára mind a filmes szereplés, mind a színpadi játék előkelő helyet foglal el a szívében, amit nem lehet könnyen összehasonlítani.

Nagyon hasonlít egymásra a film és a színpad, de egészen más. A filmnél is van közönség, de a színházban a közönség ott van előttünk. Mindkettőben van rendező, de a filmgyárban lényegében mindent a rendező csinál. Van sok-sok azonosság, de nem nagyon nehéz összehasonlítani. Mintha valakinek egy ikerpárja született volna, de mind a kettőt egyformán szereti” — mondta a Kossuth-díjas színész.

Bodrogi Gyula az egyik legismertebb színész Magyarországon, akit látásból és hallomásból is könnyen megismer az itthoni közönség. A művész úr különös szeretettel gondol a rajongóira és a velük való találkozásra.

Nagyon szeretem őket, ők is szeretnek engem. Hát mi azért vagyunk, hogy ők szórakozzanak. Volt egyszer egy kislány,  nyolc éves lehetett, beszélgetett a mamájával én meg beszélgettem egy kollégámmal. Aztán elém állt és azt mondta, hogy Te vagy a Süsü!mondta nevetve Bodrogi Gyula.

Olyan is volt, hogy ránézésre egy idős bácsi jött és azt mondta nekem: 'Gyula bácsi, magán nőttem fel!' Azt hittem, hogy kétszer olyan idős, mint én!

Ez az aranyos történet is jelzi, hogy Bodrogi Gyula az a színész, akinek a szereplésein országunknak több generációja nőtt fel. A művész úr máig emlékszik a Süsü, a sárkány felvételeinek jó hangulatára.

Bergendy István és Csukás István kért fel a szerepre. Akkor talán még nem is gondolták, hogy ekkora siker lesz, de a Csukás Isti az nagyon érti az emberek, különösen a gyerekek nyelvét. Egyszer megcsináltuk rádiójátéknak, aztán azt megcsinálták bábfilmnek és azt a filmet szinkronizáltuk. Így született. A munka nagyon jó hangulatú volt — emlékezett vissza a színész.

Süsü a sárkány, retro, kvíz, mese, magyar mese, bábmese
Süsü, a híres egyfejű Bodrogi Gyula egyik legikonikusabb szereplése (Fotó: YouTube)

A Süsün kívül több, a magyaroknak kedves mesében is hallhattuk a hangját. A teljesség igénye nélkül emlékezetes volt még Dr. Bubó mellett a szellemes szóviccekkel szórakoztató Csőrmesterként, a Macskafogóban Maxipocakként, a Hófehérben pedig a szakácsként, illetve Rá, a varjúként szerepelt a Vukban is. A színész így kicsit az ország nagypapájának a szerepét tölti be, akinek nem csak az a fontos, hogy mesét kapjanak a hazai felnövekvő generációk, hanem tett is azért, hogy azok a legjobb minőségben készüljenek el.

Nagyon fontos. A gyerekek fantáziájára nagyon nagy szükség van. Akkor is, ha látja a TV-ben, akkor is hogyha hallja, akkor is ha valamelyik szülő mesél. Mindenféle. A fantáziát, a megértés tudományát, azt lehet a mesékből megtanulni.

 

 

