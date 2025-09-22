Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Őrület lesz az új Batman-film: a stábtagok némasági fogadalmat tettek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 18:15
Őrült tébolyt hoz magávol az új denevérember mozi! Joker, Pingvin, Rébusz, Kétarc? Őket már mind ismerjük Batman ellenfeleiként, azonban nem tudjuk, ki lesz a készülő Batman 2 új főgonosza. A rendező megsúgta, hogy ilyet még nem láttunk.

Az első Batman Robert Pattinson főszereplésével 2022-ben hatalmas sikert aratott, így a stúdió azonnal be is nevezett egy folytatásra. Matt Reeves rendező egy vörösszőnyeges interjúban árult el újabb kulisszatitkokat a készülő Batman 2-ről, különösen az aktuális gonoszról mondott érdekes dolgokat, de magát Batmant is kicsit más fényben láthatják majd a rajongók. 

Robert Pattinson marad a denevérember a Batman 2-ben is (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Batman 2: a hős új alakban 

Matt Reeves rendező nyilatkozata szerint a második részben sokkal nagyobb fókusz lesz Bruce Wayne karakterén. “Az első rész Batman-re fókuszál, a második részben a rajongók többet tudhatnak meg az emberről a maszk mögött. A korábbi feldolgozásokban gyorsan túlesnek az eredettörténeten és utána bele is csapnak az akcióba. Ezek is mind remek alkotások, én viszont úgy döntöttem, hogy nem akarom elveszíteni az embert a történetben.” 

Matt Reeves rendező azt mondta, Bruce Wayne karaktere több reflektorfényt kap (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Az ismeretlen gonosztevő 

Arról korábban írtunk, hogy Colin Farrell, akinek mostanában több nagyobb projektje is volt, már kézhez kapta a forgatókönyvet, és a nagysikerű HBO Pingvin sorozat után ő is felbukkan a denevérember nemeziseként, természetesen Pingvin karakterében. Azonban Reeves elmondása szerint ezúttal sokkal kisebb szerepet kap, mint az első részben. A rendező homályos utalást tett a második rész gonosztevőjére, aki elmondása szerint egy olyan karakter lesz, akit eddig Batman filmben még nem láthattunk. 

Azt tanácsoljuk a megszállott rajongóknak, ha rá akarnak jönni, ki lehet a titokzatos ellenfél, hogy sebesen kezdjék el átpörgetni a DC képregényeit és felidézni a korábbi filmekben felvonultatott gonosztevőket. A stúdió és a teljes Batman 2 stábja némasági fogadalmat tett a készülő filmmel kapcsolatban. Matt Reeves a Variety-nek azt is elárulta, hogy egy “titkos táskában” őrzi a forgatókönyvet, nehogy egy betű is nyilvánosságra kerüljön a premier előtt. “A teljes forgatókönyvet egy táskában őrizzük, amin egy számzáras lakat van.” 

A rajongók természetesen nem bírják ki találgatás nélkül, a Redditen hosszas viták folynak a lehetséges gonoszokról. A legtöbb voksot Clayface kapta, aki bárki alakját fel tudja venni. Bár 2026-ra már készül egy Clayface film, biztosan izgalmas lenne, ha az új Batman filmben a denevérember az alakváltó ellen venné fel a küzdelmet.

  

 

