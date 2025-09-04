Hányós zacskót elő! Meghökkentően gyomorforgató lett az Alien-sorozat legújabb epizódja – Ezt tényleg látnod kell

Lassan egy hónapja már, hogy nemcsak az űrben, de a Disney+-on se hallja senki sem a sikolyunkat. Bár egyelőre még nem mindenkit vett le a lábáról, de az Alien: Föld mind a rajongók, mind a kritika jelentős részét magával ragadta annak sötét, nyálkás, hátborzongató és egyben ugyancsak újszerű világával. A Noah Hawley által készített széria jelenleg a legnézettebb Disney+-sorozatok között az élen jár, és a héten már az 5. epizódjával rukkolt elő, mely alaposan felborzolta a kedélyeket.

Az Alien: Föld 5 része közül eddig egyértelműen a legutóbbi epizód rázta meg legjobban a közönséget (Fotó: Disney+)

Egymást figyelmeztetik a fanok: Semmit se egyél az Alien: Föld 5. része alatt

Ugyan azt már a korábbi epizódok is bebizonyították, hogy az Alien: Földtől a különös cameók mellett nem áll messze az úgynevezett gore műfaj sem, azaz a mocskos, brutális és hányingerkeltő képsorok megjelenítése, de az 5. rész még az eddig látottakon is túltesz. A legújabb epizódban ugyanis akcióba lendül a széria egyik legvisszataszítóbb, de egyben legnépszerűbb új teremtménye, a szemgolyószörny, és elsősorban ő keltett pánikot az interneten. Ám, miután az Alien-fanbázisa egy igen összetartó és empatikus népség, a rajongók rögtön figyelmeztették többieket Redditen és egyéb közösségi platformokon, hogy semmiképp se egyenek vagy igyanak (spoiler miatt ezt nem részleteznénk) semmit sem a műsor megtekintése közben. A figyelmeztetés pedig időközben egyfajta netes kihívássá alakult át, és a fanok elkezdtek egymásra licitálni, hogy ki mit fog enni az Alien: Föld 5. része alatt:

Gyűlölöm a tengeri herkentyűket, de most csak azért is osztrigát fogok szürcsölni közben. Sőt, még egy pohár tejet is iszom mellé!

− írja az egyik felhasználó a Redditen.

Az Alien-sorozat számos új teremtménnyel bővítette a franchise örökségét (Fotó: Disney+)

A kommentelők között persze akadnak olyanok is, akik úgy vélik, egyeseknek túl gyenge gyomruk, az egyik hozzászóló például büszkén mesélte, hogy anno a Jackass-filmek mindegyikét heves popcornfogyasztás közepette nézte meg, de volt olyan felhasználó is, aki csak annyit fűzött hozzá: „Ez undorító volt, de imádtam!”.

Vajon látjuk még Timothy Olyphantet vagy Sydney Chandlert egy következő évadban is? (Fotó: Disney+)

A Disney már tervezi az Alien: Föld 2. évadát?

A mocskos űrlényparádét kedvelő nézőközönség számára jó hír, hogy bár hivatalos megerősítés még nem érkezett, de úgy hírlik, a rajongók többségével együtt a Disney sem elégszik meg mindössze 8 epizódnyi Alien-vérengzéssel. A sok, soha el nem készülő széria után megszülető sorozat atyja sem zárkózik el a folytatástól, Noah Hawley korábban azt mondta a Variety-nek, hogy amennyiben jól alakul az első évad nézettsége, nem látja akadályát egy második, harmadik, negyedik vagy akár egy ötödik fejezet elkészültének sem. A számok pedig őt igazolják, hiszen a debütáló epizódot pár nap leforgása alatt közel 10 millióan tekintették meg, a nézettség pedig nem akar alábbhagyni, így minden esély megvan arra, hogy még nem kell elköszönnünk Wendytől és társaitól.