Mi a pokol történik? A Jégkorszak imádott lajhára, Sid is benne van az új Alien sorozatban – Ezt látnod kell!

Alien
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 14:45
foxsorozatDisneyjégkorszak
Meglepő karakter sokkolja a rajongókat. Az Alien: Földben szereplő cameot nem láttuk jönni és nehéz is lesz kitörölni a franchise emlékezetéből.

Az Alien: Föld első két része a napokban jelent meg a Disney+ -on és az első visszajelzések bíztatóak  a cikk írásakor a Rotten Tomatoes-on 94 százalékos szakmai elismerésnek örvend, jóllehet a rajongói fogadtatás a maga 76 százalékával kicsit elmarad emögött igaz, korai lenne még pálcát törni Noah Hawley sorozata felett, mert az évad további epizódjai még váratnak magukra. Mindenesetre a xenomorf rajongók a kezdeti feszültségépítés közepette meglepő cameora lehettek figyelmesek ugyanis a sorozat a sötét jövő mellett előrevetíti azt is, hogy a Jégkorszak című animációs filmsorozat száz év múlva is népszerű lesz. 

Alien
Alien-Jégkorszak, egy igazán ritka crossover - (Fotó: FX)

Hivatalos Az Alien: Földben a Jégkorszak kánon!

Az Alien sorozat két központi szereplője Joe Hermit (Alex Lawther) és Wendy (Sydney Chandler), a gyermeki tudatú hybrid testbe helyezett karakter. A nyitány egyik fordulatában kiderül, hogy ők ketten rég elveszett testvérek és a misztikus közös pontjuk nem más, mint a mesék egész pontosan a Jégkorszak: Vándorló kontinens. A rádöbbenés következtében Wendy mellett vizuálisan is megjelenik maga a karakter, Sid a lajhár, szimbolikusan jelezve a kettőjük közötti kapcsolatot.

Az Alien-Sid cameóra senki nem számított - (Fotó: FX)

Egyes elméletek szerint ez nem csupán egy vicces utalás, hanem előrevetítheti a sorozat további cselekményeit. A Jégkorszak: Vándorló kontinens arról szól, hogy a kontinensek szétválnak, és az állatok új élőhelyet keresnek. Ez jelképesen hasonlít az Alien: Earth világára, ahol az emberiség is katasztrófa vagy fenyegetés miatt kényszerülhet új otthont keresni vagy alkalmazkodni.

Szóval ez is lehet egy elmélet. A másik - szintén valós eshetőség - hogy a Disney/Fox részéről egy kis öncélú vicceskedés, illetve egy apró törekvés, hogy visszahozzák a köztudatba a 2026-ban érkező hatodik részt. Egy biztos, a mi világunkhoz hasonlóan az Alien: Földben is létezik a Jégkorszak franchise és egyelőre nem igazán tudjuk, mit kezdjünk ezzel az információval. Van annyira fura, mint amikor idén Eminem tűnt fel a Happy, a flúgos golfos 2-ben.

 

