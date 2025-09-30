Hidegrázó hollywoodi hármas haláleset: a sikersorozat mindhárom színésznője ugyanabban a betegségben halt meg!

Számos dologra képes az emberi természet, főleg ha barátokról van szó, de olyat ritkán látni, hogy három hollywoodi barátnő ugyanabban a betegségben haljon meg. Az Alice című sorozat három sztárjával pont ezt történt, miután nemrégiben 88 éves korában elhunyt Polly Holliday színésznő.

Az Alice három sztárja elválaszthatatlan barátnők voltak (Fotó: ABC)

Alice és a halálos kór

A széria 1976 és 1985 között forgott, a címszerepet pedig Linda Lavin alakította. A sitcom Martin Scorsese 1974-es, Alice már nem lakik itt című filmje alapján készült, amiért a Mundruczó Kornéllal forgató, 93 éves Ellen Burstyn Oscar-díjat kapott. A megözvegyült nő szerepében Alice és gyermeke nekivág Amerikának, hogy énekesként érvényesüljön. A sitcomban Alice ambíciói továbbra is megvannak, ám valamiből meg kell élni, így egy bárban szolgál fel, ahol számos barátra és szerelem is szert tesz, miközben gyermeke útját is igyekszik gondos anyaként egyengetni. A széria hetvenes-nyolcvanas évek legnépszerűbb showja volt, a maga korában vetekedett a Jóbarátok rajongótáborának nagyságával.

Linda és Beth vitték tovább a showt (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch)

Holliday még 1980-ban elhagyta a showt, hogy Flo karakter külön showt kapjon, amit két évad után elkaszáltak. Beth Howland és Linda Lavin azonban mind a 202 részben játszottak. A legendás tévés dívák egész életükben barátnők voltak, ám 2015 szilveszterén jött a tragikus hír, miszerint Howland 74 éves korában elhunyt. A halál oka tüdőrák volt. Pár évvel ezelőtt derült ki, hogy Lavin is tüdőrákban szenved, ám a színésznőnél lassabb lefolyása volt a betegségnek, aki szó szerint a halálig dolgozott: a Disney+ kínálatában elérhető Századközepi modern című 10 részes széria 8 epizódját tudta felvenni, ugyanis a téli szünetben 2024 december 27-én elhunyt 87 éves korában.

Polly Holliday távozott utoljára a trióból (Fotó: Henry McGee)

Polly Holliday sem élte sokkal túl a kolléganőjét, ugyanis 88 éves korában, tüdőgyulladásban – amit egy kezdődő tüdődaganat okozott – szintén elhunyt a színésznő. A rajongók és a netes kommentelők értetlenül állnak eset előtt, ugyanis hasonlót még nem láttak Hollywoodban, leszámítva a titkos atomkísérletek környékén forgó John Wayne-féle Dzsingisz kán filmet, ahol a forgatás utáni években legalább száz stábtag hunyt el rákos megbetegedésben.