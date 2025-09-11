Tragikus hír érkezett: elhunyt a Mrs. Doubtfire sztárja

Gyászol a színészvilág: 88 éves korában elhunyt Polly Holliday amerikai színésznő és humorista, akit a nézők az 1970-es évekbeli Alice című tévésorozatból ismerhetnek.

Gyászol a színészvilág: 88 éves korában elhunyt Polly Holliday Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Polly Holliday a fent említett produkción kívül olyan filmekben, mint a Apád-anyád idejöjjön!, a Gremlins vagy a Mrs. Doubtfire - Apa csak egy van vált.

Ügynöke, Dennis Aspland szeptember 9-én megerősítette a színésznő halálhírét, ugyanakkor azt nem közölte, hogy miben vesztette életét. A szomorú hír hallatán a rajongók a Facebookon fejtették ki részvétüket, és osztották meg kedves emlékeiket vele kapcsolatban.

Polly Holliday halála nagy veszteség. Flo szerepe az Alice című sorozatban a televíziózás történetének ikonikus részévé vált, és színházi karrierje is ugyanolyan lenyűgöző volt. Olyan emlékezetes személyiség volt, és mindig szomorú, amikor ilyen legendákat veszítünk el. Remélhetőleg munkásságát és hozzájárulását továbbra is emlékezni fogják és ünnepelni fogják

– fogalmazott az egyik hozzászóló.

Részvétem a családjának, sok örömet okozott az embereknek művészetével

– idézett egy másik kommentelőt a Mirror.