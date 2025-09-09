Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Sztárparádé! Rúzsa Magdival és Lukács Lacival érkezik a mozikba az Ákos-film – Már itt van az előzetes is!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 15:05
Jövő hónapban mutatják be a hazai mozik az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. A Kovács Ákos énekes-dalszerző életéről szóló alkotáshoz pedig most hivatalos plakát és trailer is érkezett.
Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert. 1956 című dalának sorait emlékmű gránitjába vésték. Kovács Ákos feleségével, Őry Krisztinával négy gyermeket nevelnek, és hamarosan az egész család a mozi felé veheti az irányt, hiszen jövő hónapban műsorra tűzik a filmszínházak az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című életrajzi alkotást.

Kovács Ákos életrajzi filmje októberben kerül a mozikba (Fotó: NFI)

Igazi sztárparádét hoz el az Ákos-film

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok és pályatársak is, köztük a Tankcsapda frontembere, Lukács László, Horváth Tamás vagy épp Rúzsa Magdi is. Emellett pedig Ákos is megnyílik majd, talán minden korábbinál őszintébben. A hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigvisz a szólópálya állomásain, és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. Egy lenyűgöző, ma is élő, formálódó életút filmje – könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal. 

Rúzsa Magdi gyermekei hamarosan a mozivásznon is láthatják édesanyjukat (Fotó: Rosta Márk, Horváth Miklós)

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak. Az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. október 16-ától kerül a mozikba, a film előzetesét pedig már itt és most megtekintheted:

 

