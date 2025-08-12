Jenna Ortega szerelmes lesz, Robin Williams pedig visszatér

Ismét a sreamingé a főszerep a hétvégén, szerelmes Jenna Ortega és Eddy Murphy is gondoskodik róla, hogy ne unatkozzunk, ha esetleg a tomboló hőség helyett a hűvös szobát választanánk – írja az Origo.

Jenna Ortega, a Wednesday színésznője másik arcát mutatja meg a filmben (Fotó: Foto:Prime)

Tél, tavasz, nyár vagy ősz: Jenna Ortega új arcát mutatja meg a Wednesday után

A héten tért vissza a Netflixen Jenna Ortega apukája "kicsi taposóaknája", vagyis Wednesday szerepében, amivel az elmúlt pár napban milliókat szegezett a képernyők elé. Ortega tavaly egy romkomban is szerepelt, ami most a SkyShowtime kínálatában érhető el. A Tél, tavasz, nyár vagy ősz című filmben egy laza fiú és egy, az életét tűpontosan megtervező lány szerelmi cívódásainak lehetünk szem- és fültanúi. Romantika a köbön és külön öröm, hogy a Wednesday után ismét együtt láthatjuk a színésznőt Percy Hynes White-al, aki a gótikus széria első évadában a Wednesday-ért titkon epekedő Xaviert alakította. Az előzetes alapján a párosuk itt is nagyon jól működik!

A fuvar a humort az akcióval ötvözi

Eddie Murphy az Amazon Prime-on igazi sztárparádéval dolgoztatja meg a rekeszizmainkat, miközben eszeveszett akcióba keveredik. A komikus mielőtt Clouseau-felügyelő szerepében hallucinálna maga mellé egy rózsaszín párducot, előtte elkészítette A fuvar című filmet. Murphy és Pete Davidson két pénzszállítót játszanak, akik csapdába esnek, és egy rablóbanda arra akarja őket rávenni, hogy segítsenek egy kaszinórablásban. A rosszfiúk csinos fejét Keke Palmer játssza, míg Murphy temperamentumos nejének szerepében Eva Longoria látható.

Eddie Murphy hozza a formáját (Fotó: Foto:Prime)

A Holt költők társasága mindenki kedvence

A Netflix egy igazi klasszikust hozott el a nézőinek, ami a tanárok és a tanáraikat szerető diákok egyik kedvenc filmje lett 1989-es bemutatása óta. Robin Williams élete egyik legszebb alakításában, ahol a költészet erejével indítja útnak egy nagy presztízsű New England-i iskola tanulót. Az Ó, kapitányom, kapitányom című Walt Whitman vers azóta a világ popkultúrájank alapműve lett, Williamst pedig drámai színészként is elismerték egy Oscar-jelöléssel az ausztrál rendező, Peter Weir filmjéért. A film az imdb.com világlistájának 250 legjobb alkotása között szerepel.