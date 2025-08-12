Jenna Ortega szerelmes lesz, Robin Williams pedig visszatér

Ismét a sreamingé a főszerep a hétvégén, szerelmes Jenna Ortega és Eddy Murphy is gondoskodik róla, hogy ne unatkozzunk, ha esetleg a tomboló hőség helyett a hűvös szobát választanánk – írja az Origo.
A héten tért vissza a Netflixen Jenna Ortega apukája "kicsi taposóaknája", vagyis Wednesday szerepében, amivel az elmúlt pár napban milliókat szegezett a képernyők elé. Ortega tavaly egy romkomban is szerepelt, ami most a SkyShowtime kínálatában érhető el. A Tél, tavasz, nyár vagy ősz című filmben egy laza fiú és egy, az életét tűpontosan megtervező lány szerelmi cívódásainak lehetünk szem- és fültanúi. Romantika a köbön és külön öröm, hogy a Wednesday után ismét együtt láthatjuk a színésznőt Percy Hynes White-al, aki a gótikus széria első évadában a Wednesday-ért titkon epekedő Xaviert alakította. Az előzetes alapján a párosuk itt is nagyon jól működik!
Eddie Murphy az Amazon Prime-on igazi sztárparádéval dolgoztatja meg a rekeszizmainkat, miközben eszeveszett akcióba keveredik. A komikus mielőtt Clouseau-felügyelő szerepében hallucinálna maga mellé egy rózsaszín párducot, előtte elkészítette A fuvar című filmet. Murphy és Pete Davidson két pénzszállítót játszanak, akik csapdába esnek, és egy rablóbanda arra akarja őket rávenni, hogy segítsenek egy kaszinórablásban. A rosszfiúk csinos fejét Keke Palmer játssza, míg Murphy temperamentumos nejének szerepében Eva Longoria látható.
A Netflix egy igazi klasszikust hozott el a nézőinek, ami a tanárok és a tanáraikat szerető diákok egyik kedvenc filmje lett 1989-es bemutatása óta. Robin Williams élete egyik legszebb alakításában, ahol a költészet erejével indítja útnak egy nagy presztízsű New England-i iskola tanulót. Az Ó, kapitányom, kapitányom című Walt Whitman vers azóta a világ popkultúrájank alapműve lett, Williamst pedig drámai színészként is elismerték egy Oscar-jelöléssel az ausztrál rendező, Peter Weir filmjéért. A film az imdb.com világlistájának 250 legjobb alkotása között szerepel.
A 69 nyara főhőse Abby, egy önbizalomhiányos lány, aki amióta ez eszét tudja szerelmes egy srácba. A tinilány végül igen merész döntésre szánja rá magát: egy Santa Monica nevű sztriptíztáncnőtől vesz leckéket, hogy lenyűgözze a vágya tárgyát, ám az erotikus mozdulatok mellett/helyett sokkal többet tanul a nőiességről és az életről, mint remélni merte volna. A főszerepben Chloe Fineman és Sam Morelos láthatók.
2020-ban az első COVID hullám után robbant be a mozikba Carey Mulligan főszereplésével az egyik, hanem a legjobb feminista film, ami most a SkyShowtime kínálatában érhető el, és visszatért a top10-be a streamingszolgáltató kínálatában. Cassie nappal egy kávézóban dolgozik, éjszaka azonban buliról bulira jár, ahol ittas állapotban hagyja, hogy különböző pasik felcsípjék és kihasználhassák...látszólag. A femme fatale igazságosztó nem kíméli azokat a férfiakat, aki úgy gondolják, bármit megtehetnek egy nővel, ám végül a lányt is eléri a végzete. Emerald Fennell filmje a legjobb forgatókönyvnek járó Oscart vitte el, és egy újabb jelölést hozott Mulligan számára, aki élete eddig legjobb alakítását nyújtja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.