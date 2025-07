Kiderült Gisele Bündchen 10 legféltettebb titka!

45 éves lett a világ leggazdagabb szupermodellje. Gisele Bündchen, aki újra divatba hozta a nőies vonalakat a divatszakmában, és akiről összegyűjtöttük a legnagyobb titkait.

45 évesen is igazi királynő Gisele Bündchen Fotó: Doug Peters / Doug Peters

10 titok Gisele Bündchen életből

Öt nyelven beszél, de németül nem

1980. július 20-án a brazíliai Horizontina városában született, Gisele Caroline Nonnenmacher Bündchen néven. A bankár édesanyja és az egyetemi tanár édesapja is német származású, ő maga is tanult valamennyit németül gyerekként, de nem tud beszélni ezen a nyelven. A portugál anyanyelve mellett angolul, olaszul, spanyolul és franciául viszont igen.

Van egy ikertestvére

Öt lánytestvér mellett nőtt fel, akik közül ráadásul az egyik az ikertestvére is. A nála öt perccel fiatalabb Patrícia viszont nem ugyanúgy néz ki, mint a szupermodell, mivel kétpetéjű ikrekként jöttek a világra.

Modellként futott be a szépség Fotó: Burberry via Bestimage / 00574007

Sportoló szeretett volna lenni

A Brazíliában nagy népszerűségnek örvendő röplabda volt a kedvenc játéka gyerekként. Profi sportoló szeretett volna lenni, amihez az adottságai is megvoltak, de aztán tinédzserként másfelé sodorta az élet.

Száznál is többször utasították vissza modellügynökségek

14 évesen, egy iskolai kiránduláson fedezte fel egy leendő modelleket kereső tehetségkutató. A divatszakmába viszont nem vezetett egyenes út, saját bevallása szerint száznál is többször utasították el különböző modellügynökségek, általában a túl nagy orrára hivatkozva. Már fel is akarta adni a modellkarriert, amikor 17 évesen végül sikerült befutnia.

Divatba hozta a nőies vonalakat Fotó: face to face / NORTHFOTO

Újra divatba hozta a nőies vonalakat

Gisele Bündchen színre lépése előtt a szupervékony manökenek határozták meg a divatszakmát. Az olyan modellek, mint Kate Moss fémjelezte „heroin chic” korszaknak Bündchen nőiesebbnek tartott, kerekdedebb testalkata vetett véget.

Mozivásznon is láthattad

A karrierje csúcsán színésznőként is kipróbálta magát, többek között Queen Latifah mellett az Amerikai taxiban, vagy a divatvilágban játszódó Az ördög Pradát visel mellékszereplőjeként. Voltak filmek, amikre pedig a modellkedésből fakadó elfoglaltságai miatt kellett nemet mondania, mint a Charlie angyalai esetében. Producerként is készített környezetvédelmi témájú rajzfilmsorozatot (Gisele & the Green Team), és Emmy-díjas dokusorozatban is felbukkant. (Years of Living Dangerously)