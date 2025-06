Váratlan fordulat: Samantha visszatért a Szex és New York folytatásában

Több váratlan fordulattal folytatódott a Szex és New York folytatás-sorozata a HBO MAX-on. Az egyik fő karakterről kiderült az És egyszer csak... legújabb részében, hogy rákos megbetegedéssel küzd, és Samantha is visszatért a történetbe. Kim Cattrall legendás férfifaló figurája sajnos fizikai valójában nem jelenik meg, mint a második évad végén, de még így is üde színfolt volt a legutóbbi epizódban. Az amúgy botrányosan induló és még botrányosabban folytatódó szezon miatt már a főszerepet alakító Sarah Jessica Parker is magyarázkodik a közönségnek, ugyanis a neten szétszedték a főszereplőket.

Samantha csak virtuálisan tér vissza az És egyszer csak...-ban (Fotó: MAX)

Samantha visszatér az És egyszer csak...-ban

A már hatvanas férfifaló a történet szerint Londonban él, és ott dolgozik továbbra is a PR-szakmában. A második évadban egy percre tűnt fel, amit az HBO MAX vezetői személyesen sírtak ki nála, állítólag a jelenetért annyit kapott, mint a sorozat három sztárja egy-egy epizódért, vagyis 1 millió dollárt. A karakter azonban továbbra is jelen van Carrie életében és innentől spoilerek jönnek...

Carrie új lakása alatt van egy másik is, amit fél évre egy jóképű angol író bérel, akit nagyon zavar, hogy a divatmániás író állandóan magassarkúban járkál a lakásában. Macska-egér játékuk újabb és újabb szinteket ér el, ekkor ír üzenetet Samanthának, hogy érdeklődjön róla. Annyit üzen, hogy egy mókás pali, mire Carrie közli, hogy alatta lakik és annyira nem vicces. Samantha pikánsan annyi ír:

Inkább lenne alattam!

- vagyis a szexmániás figura még nagyikorban és szívesen elkapna egy szexi ötvenes írót.

Arról nem tudni, hogy a figura valamilyen formában feltűnik-e még az évadban, de nem kizárt, ugyanis a korábban kiadott képek alapján úgy tűnik, hogy egy temetés is lesz az idei szezonban, legalábbis a link alatt látható kép alapján. Sokan Samantha halálára tippeltek, de most felvették a listára Charlotte férjét, Harry-t is, ugyanis az ügyvéd szintén az előző részben jelentette be, hogy prosztatarákja van. A betegség jelen állás szerint jóindulatú, de Mr. Big halála óta már semmin sem lepődünk meg.