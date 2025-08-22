Orbitálisat bukott Sydney Sweeney legújabb filmje: mutatjuk, mivel mentheti meg karrierjét a szexbomba

Történelmi bukás lett az Eufóriában felkapott színésznő legújabb filmje. Sydney Sweeney Americana című filmje már 2023 óta dobozban volt, sokak szerint azért, hogy a sztár egyre erősödő hírneve sikeressé tegye a gyenge western-komédiát. Nos, a film a mozitörténet egyik leggyengébb nyitóhétvégéjét produkálta: országos 1100 mozis premierjéből, mindössze félmillió dollárt sikerült összeszednie. Ez mozinkén 436 dollárt jelent, ami azt jelenti, hogy az átlagos 20 dollár körüli mozijegyek ára mellett 20-25 ember ülhetett egy vetítésen. A bukás okát találgatják, sokak szerint csak egy rossz szerepválasztás az oka, akadnak olyanok, akik az utóbbi hetek botrányai miatt fordultak el a színésznőtől, republikánus politikai nézetei miatt, valamint a liberálisok szerint a nácizmust éltető reklámja miatt.

A Sydney Sweeney filmek eddig sikert sikerre halmoztak, de Americana című filje óriásit bukott (Fotó: KGC-305/453)

Sydney Sweeney fürdővíz helyett mozi

A szexi szőkeség pár hete még az Apple TV+ - on domborított Julianne Moore mellett az Echo Valley című thrillerben, ami mérsékelten érdekelte a nézőket. Az Americana azonban minden szinten totális bukás lett. A film a minimális, 9 millió dolláros költségvetésének az egy tizede sem fog így megtérülni. ami egy kisvárosi kívülálló és egy ritka indián szellem kalandjait mutatja be fekete humorral, western és akcióelemekkel.

A filmben egyébként Paul Walter Hauser, Halsey, Simon Rex és az Eufóriából ismert, ALS-beteg Eric Dane játszanak. Úgy tűnik Sweeney-nek ügyesebben kell választania a szerepeit, mivel az Eufóriában egy világ szerette meg, az Imádlak utálniban pedig a 2020-as évek romkom királynőjévé vált, Glen Powell oldalán. Szintén mostanában érkezik a mozikba a mindent megvillantó Jude Law-al az Eden című thriller, amiben az angol színész mellett olyan bombázók szerepelnek, mint Ana de Armas vagy Vanessa Kirby.

Az Americana című filmre a kutya se kíváncsi (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sydney Sweeney botránya

A színésznőről hosszú hetek óta nem száll le a sajtó, ugyanis egy farmerreklámhoz adta az arcát, amiben a következő szöveg hangzik el:

A géneket a szülők örökítik tovább a gyerekeknek, így határozzák meg a hajszínüket, a személyiségüket vagy a szemük színét. Az én farmerem/génjeim kékek

– hangzik el a reklámban a jeans (farmer) és genes ( gének) szójáték.