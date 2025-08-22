Orbitálisat bukott Sydney Sweeney legújabb filmje: mutatjuk, mivel mentheti meg karrierjét a szexbomba

Történelmi bukás lett az Eufóriában felkapott színésznő legújabb filmje. Sydney Sweeney Americana című filmje már 2023 óta dobozban volt, sokak szerint azért, hogy a sztár egyre erősödő hírneve sikeressé tegye a gyenge western-komédiát. Nos, a film a mozitörténet egyik leggyengébb nyitóhétvégéjét produkálta: országos 1100 mozis premierjéből, mindössze félmillió dollárt sikerült összeszednie. Ez mozinkén 436 dollárt jelent, ami azt jelenti, hogy az átlagos 20 dollár körüli mozijegyek ára mellett 20-25 ember ülhetett egy vetítésen. A bukás okát találgatják, sokak szerint csak egy rossz szerepválasztás az oka, akadnak olyanok, akik az utóbbi hetek botrányai miatt fordultak el a színésznőtől, republikánus politikai nézetei miatt, valamint a liberálisok szerint a nácizmust éltető reklámja miatt.
A szexi szőkeség pár hete még az Apple TV+ - on domborított Julianne Moore mellett az Echo Valley című thrillerben, ami mérsékelten érdekelte a nézőket. Az Americana azonban minden szinten totális bukás lett. A film a minimális, 9 millió dolláros költségvetésének az egy tizede sem fog így megtérülni. ami egy kisvárosi kívülálló és egy ritka indián szellem kalandjait mutatja be fekete humorral, western és akcióelemekkel.
A filmben egyébként Paul Walter Hauser, Halsey, Simon Rex és az Eufóriából ismert, ALS-beteg Eric Dane játszanak. Úgy tűnik Sweeney-nek ügyesebben kell választania a szerepeit, mivel az Eufóriában egy világ szerette meg, az Imádlak utálniban pedig a 2020-as évek romkom királynőjévé vált, Glen Powell oldalán. Szintén mostanában érkezik a mozikba a mindent megvillantó Jude Law-al az Eden című thriller, amiben az angol színész mellett olyan bombázók szerepelnek, mint Ana de Armas vagy Vanessa Kirby.
A színésznőről hosszú hetek óta nem száll le a sajtó, ugyanis egy farmerreklámhoz adta az arcát, amiben a következő szöveg hangzik el:
A géneket a szülők örökítik tovább a gyerekeknek, így határozzák meg a hajszínüket, a személyiségüket vagy a szemük színét. Az én farmerem/génjeim kékek
– hangzik el a reklámban a jeans (farmer) és genes ( gének) szójáték.
A liberálisok azonnal nekitámadtak a színésznőnek, ugyanis ez sokaknak náci fajelméletre tett utalásnak tűnik, a színésznő rajongói szerint ez csak vihar a biliben. Nem segített a dolgon, hogy kiderült: Sweeney regisztrált republikánus szavazó, vagyis Donald Trump elnököt támogatja, aki a reklámot látva elismerően nyilatkozott a színésznőről.
A szexi szőkeség pechszériája után év végén jöhetnek a nagyszabású, díjesélyes produkciók. A Torontoi Filmfesztiválon debütáló Christy, amiben egy bokszolónőt alakít, sokak szerint Oscar-esélyes lehet, már csak a brutális átváltozása miatt is: Sweeney több, mint 10 kiló izmost szedett magára a hitelesség kedvéért és hónapokig tanult bokszolni. Karácsonykor pedig a nemzetközi bestseller alapján forgatott, A téboly otthona című thriller főszerepében látható, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar és Michele Morrone mellett. 2026-ban jön az Eufória és további három ígéretes projekt van a színésznő naptárában, amik minden bizonnyal hasítani fognak a mozikban.
