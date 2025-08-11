Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Angelina Jolie Johnny Depp 'The Tourist' Berlin Photocall

„Privát lakosztályokban találkoznak” – Titokban összejött Angelina Jolie és Johnny Depp!

Angelina Jolie
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 09:25
szerelemAz utazóJohnny Depp
A végzet asszonyának valaha viszonya volt Hollywood fenegyerekével. Angelina Jolie és Johnny Depp között most ismét fellobbant a láng, amitől a színész állítólag komoly kapcsolatot remél.
Bors
A szerző cikkei

A színész hajdan forró kalandot élt át Jolie-val, akivel most megint titkos randevúkon találkozik – már ha éppen mindketten ugyanabban a városban tartózkodnak. Az utazó című 2010-es romantikus thriller egykori főszereplői, Angelina Jolie és Johnny Depp között már a forgatás idején is erős volt a kémia, és most újra fellobbant a szikra.

Johnny Depp a pletykák szerint Angelina Jolie-val folytat titkos viszonyt - BORS
Angelina Jolie férje, Brad Pitt mellett Johnny Deppet is felszedte? (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

Johnny Depp Angelina Jolie megszállotja lett?

Sikerült már többször is összejönniük Londonban és Los Angelesben anélkül, hogy bárki észrevette volna őket, mivel mindketten nagyon diszkrétek – idézett egy bennfentest a RadarOnline.com weboldal. 

Privát lakosztályokban találkoznak, zárt körű vacsorázóhelyeken és magánklubokban. A kétszer elvált, 50 éves, megkeseredett díva most szinte újjászületett a 61 éves, elbűvölő Deppnek köszönhetően, aki egyáltalán nem bánná, ha komolyra fordulna a kapcsolatuk. 

Johnny állítólag igazi románcot szeretne Angelinával, készen állna vele akár egy komoly kapcsolatra is, mert benne tizenöt év múltán sem hunyt ki a tűz. Sokak szerint éppen Jolie volt az oka annak, hogy a színész annyira belezúgott Amber Heardbe, mert a modell-színésznő bizonyos értelemben olyan volt, mint Angie: gyönyörű és független – az a fajta nő, akit egy igazi férfi nagyon tud szeretni.

Amber Heard egykor Jolie vonzerejét idézte, ám Depp szíve még így sem távolodott el soha túl messzire Angelinától

 – folytatta a bennfentes. 

Johnny Depp a pletykák szerint Angelina Jolie-val folytat titkos viszonyt - BORS
Johnny Depp felesége, Amber Heard éppen Angelina Jolie miatt nyűgözhette le a színészt (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

A Brad Pitt-től való csúnya és elhúzódó válóperének hivatalos vége óta a díva szingliként él, és távol tartja magát minden további jogi csatározástól. Nem csoda, hogy a sok éve tartó magányában a még mindig vonzó Depp újra elbűvölte, és az ujja köré csavarta. Nagyon jól szórakoztak együtt hajdan Az utazó forgatása közben. Jolie már akkor is azt mondta Deppről, hogy nagyon különleges pasi, mámorító ember, aki inspirálja a nőiességét. 

Egyesek szerint Angelina csak bolondítja Johnnyt, aki nem éppen a világ legjobb férjjelöltje. Talán van ebben igazság – majd az idő megadja a választ. Egyelőre csak az a biztos, hogy Jolie képtelen ellenállni Depp vonzerejének!

A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak – Fotó:  hot! magazin

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu