„Privát lakosztályokban találkoznak” – Titokban összejött Angelina Jolie és Johnny Depp!

A színész hajdan forró kalandot élt át Jolie-val, akivel most megint titkos randevúkon találkozik – már ha éppen mindketten ugyanabban a városban tartózkodnak. Az utazó című 2010-es romantikus thriller egykori főszereplői, Angelina Jolie és Johnny Depp között már a forgatás idején is erős volt a kémia, és most újra fellobbant a szikra.

Angelina Jolie férje, Brad Pitt mellett Johnny Deppet is felszedte? (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

Johnny Depp Angelina Jolie megszállotja lett?

„Sikerült már többször is összejönniük Londonban és Los Angelesben anélkül, hogy bárki észrevette volna őket, mivel mindketten nagyon diszkrétek” – idézett egy bennfentest a RadarOnline.com weboldal.

„Privát lakosztályokban találkoznak, zárt körű vacsorázóhelyeken és magánklubokban. A kétszer elvált, 50 éves, megkeseredett díva most szinte újjászületett a 61 éves, elbűvölő Deppnek köszönhetően, aki egyáltalán nem bánná, ha komolyra fordulna a kapcsolatuk.”

Johnny állítólag igazi románcot szeretne Angelinával, készen állna vele akár egy komoly kapcsolatra is, mert benne tizenöt év múltán sem hunyt ki a tűz. Sokak szerint éppen Jolie volt az oka annak, hogy a színész annyira belezúgott Amber Heardbe, mert a modell-színésznő bizonyos értelemben olyan volt, mint Angie: gyönyörű és független – az a fajta nő, akit egy igazi férfi nagyon tud szeretni.

Amber Heard egykor Jolie vonzerejét idézte, ám Depp szíve még így sem távolodott el soha túl messzire Angelinától

– folytatta a bennfentes.

Johnny Depp felesége, Amber Heard éppen Angelina Jolie miatt nyűgözhette le a színészt (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

„A Brad Pitt-től való csúnya és elhúzódó válóperének hivatalos vége óta a díva szingliként él, és távol tartja magát minden további jogi csatározástól. Nem csoda, hogy a sok éve tartó magányában a még mindig vonzó Depp újra elbűvölte, és az ujja köré csavarta. Nagyon jól szórakoztak együtt hajdan Az utazó forgatása közben. Jolie már akkor is azt mondta Deppről, hogy nagyon különleges pasi, mámorító ember, aki inspirálja a nőiességét.”

Egyesek szerint Angelina csak bolondítja Johnnyt, aki nem éppen a világ legjobb férjjelöltje. Talán van ebben igazság – majd az idő megadja a választ. Egyelőre csak az a biztos, hogy Jolie képtelen ellenállni Depp vonzerejének!