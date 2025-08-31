Mark Hamill utált Luke Skywalker lenni, és erre jó oka volt

A Star Wars sztárja, Mark Hamill neve leginkább Luke Skywalkerként marad meg a történelemben. Aminek ő azért nem teljesen örül, de nem a szerep, hanem a karakter neve miatt. Kevesen tudják, hogy a Skywalker egy átvariált név, a jedi karakternek ugyanis korábban egy sokkal erősebb és kelletlenül áthallásosabb neve volt — írja az Origo.

Mark Hamill először azt hitte, Harrison Ford lesz a Star Wars filmek főhőse (Fotó: Lucas Films)

Mark Hamill Star Wars karakterének eredeti neve: Luke Starkiller

A Star Wars — Az Új remény forgatása javában zajlott, és egyebek közt már felvették azt a részt is, amikor Luke kimenekíti Leiát a Halálcsillagról. Majd történt valami. Mark Hamill most egy brit reggeli műsorban, a The Monday-ben emlékezett vissza az időszakra, ahol elmondta, hogy a felvételt követő héten újra kellett venni az egészet — ugyanis az addigi Luke Starkiller nevet lecserélték Luke Skywalkerre. A színészben még frissen élnek ezek a sebek, hiszen ő lélekben azóta Starkiller volt, hogy kezébe vette a forgatókönyvet.

„...és pont akkor történt, amikor már megszoktam a másik nevet!” — fakadt ki a színész, majd folytatta: „Most legyünk őszinték, Luke megérdemli, hogy kicsit macsóbb neve legyen. Mondom, úgy hangzik, mintha azt mondanánk, hogy Luke Flyswatter. [légycsapó] Egyszerűen utáltam.”

Mark Hamill tehát továbbra sem rajong a legikonikusabb karakterének nevéért. Ugyanakkor, hogy jobban megértsük a változtatás okait, a korszakba kell helyeznünk az alkotást, amiben készült. 1977-ről beszélünk, amikor a „sztárgyilkos” olyan dolgot is jelenthetett, amit George Lucas nagyon nem akart a karakteréhez kapcsolni. A rendező JW Rinzler — The Making of Star Wars című könyvében így magyarázta a változtatást:

Azért változtattam meg, mert nem akartam, hogy a Manson gyilkosságokkal hozzák összefüggésbe. Kellemetlen áthallása lett volna.

Charles Manson elhíresült arról, hogy a szektája végzett Roman Polanski terhes feleségével, Sharon Tate-tel, ami a 70-es évek talán leghíresebb gyilkossága volt. Lehet az emberek nem kaptak volna rá a kellemetlen asszociációra, de a biztonsági játék teljesen érthetőnek és indokoltnak tűnik még jelenleg is.