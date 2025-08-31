Mark Hamill utált Luke Skywalker lenni, és erre jó oka volt

A Star Wars sztárja, Mark Hamill neve leginkább Luke Skywalkerként marad meg a történelemben. Aminek ő azért nem teljesen örül, de nem a szerep, hanem a karakter neve miatt. Kevesen tudják, hogy a Skywalker egy átvariált név, a jedi karakternek ugyanis korábban egy sokkal erősebb és kelletlenül áthallásosabb neve volt — írja az Origo.
A Star Wars — Az Új remény forgatása javában zajlott, és egyebek közt már felvették azt a részt is, amikor Luke kimenekíti Leiát a Halálcsillagról. Majd történt valami. Mark Hamill most egy brit reggeli műsorban, a The Monday-ben emlékezett vissza az időszakra, ahol elmondta, hogy a felvételt követő héten újra kellett venni az egészet — ugyanis az addigi Luke Starkiller nevet lecserélték Luke Skywalkerre. A színészben még frissen élnek ezek a sebek, hiszen ő lélekben azóta Starkiller volt, hogy kezébe vette a forgatókönyvet.
„...és pont akkor történt, amikor már megszoktam a másik nevet!” — fakadt ki a színész, majd folytatta: „Most legyünk őszinték, Luke megérdemli, hogy kicsit macsóbb neve legyen. Mondom, úgy hangzik, mintha azt mondanánk, hogy Luke Flyswatter. [légycsapó] Egyszerűen utáltam.”
Mark Hamill tehát továbbra sem rajong a legikonikusabb karakterének nevéért. Ugyanakkor, hogy jobban megértsük a változtatás okait, a korszakba kell helyeznünk az alkotást, amiben készült. 1977-ről beszélünk, amikor a „sztárgyilkos” olyan dolgot is jelenthetett, amit George Lucas nagyon nem akart a karakteréhez kapcsolni. A rendező JW Rinzler — The Making of Star Wars című könyvében így magyarázta a változtatást:
Azért változtattam meg, mert nem akartam, hogy a Manson gyilkosságokkal hozzák összefüggésbe. Kellemetlen áthallása lett volna.
Charles Manson elhíresült arról, hogy a szektája végzett Roman Polanski terhes feleségével, Sharon Tate-tel, ami a 70-es évek talán leghíresebb gyilkossága volt. Lehet az emberek nem kaptak volna rá a kellemetlen asszociációra, de a biztonsági játék teljesen érthetőnek és indokoltnak tűnik még jelenleg is.
A Starkiller nevet végül később egy videójátékban alkalmazták: a Star Wars — The Force Unleashedben Darth Vader titkos tanítványa, Galen Marek sith neve Starkiller volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.