Összetörtek a Star Wars rajongók: a 73 éves Mark Hamill sokkoló kijelentést tett

Az egész világ egy emberként omlott össze Mark Hamill tegnapi kijelentésétől, amit comicbook.com-on tett. A Star Wars 73 éves Luke Skywalkere ugyanis úgy vérzi, végleg hatát fordít a messzi-messzi galaxisnak és nem fog szerepelni az űropera további, tervezett epizódjaiban.

Mark Hamill visszavonul a Star Warstól Fotó: ZUMAPRESS.com

Mark Hamill többet nem lesz Luke Skywalker a Star Warsban

A legendás színész a döntését megindokolta, sőt azt is elárulta a riporter kérdésre, merre lenne érdemes folytatni a Star Warst.

Nagyon hálás vagyok George Lucasnak, hogy megadta nekem a lehetőséget, hogy részese lehessek, azokban a szerény időkben, amikor George a legdrágább alacsonyköltségvetésű filmnek hívta a Star Warst. Sose vártuk, hogy ennyire tartósan a popkultúra része lesz a franchise. Az időm azonban lejárt a szériában. Méltányolnom ezt, de én azt gondolom, hogy a jövőre kellene és az új karakterekre koncentrálni a készítőknek

– üzente a rajongóknak Hamill, aki úgy gondolja, többet nem fog feltűnni a Star Wars filmekben, sőt még viccelődött is egy kicsit a fanokkal.

Amúgy is eltűntem végleg Az utolsó Jedikben, levetve a köpenyemet és a ruháimat. Nincs a pénz, amiért valami pucér-erőszellemként térjek vissza egy következő részben

– fűzte hozzá.

Luke Skywalker hozta meg a világhírnevet Hamillnek Fotó: Snap/ Northfoto

Pedig számos Star Wars produkció van készülőben a következő években, amikben akár még érintett is lehetne a színész: a zombik elől futkosó Pedro Pascal alakította mandalóri fejvadász és a rábízott kicsi zöld lény Grogu is filmben folytatja: a kettejük történetét lezáró mozi 2026 májusában érkezik majd a vásznakra. Újabb egy évvel később, 2027 tavaszán számíthatunk a Star Wars: Starfighter című mozifilmre Shawn Levy rendezésében, és egy igazi világsztárral a főszerepben. A legutóbb Ken babaként nagyot alakító Ryan Gosling pilótájának kalandjai minden eddigi Star Wars-sztorinál később, a Skywalker kora eseményei után évekkel fognak játszódni.

További részek érkeznek a következő években a messzi-messzi galaxis történeteiből Fotó: Snap/ Northfoto

Ezen kívül nincs is egyelőre több olyan Star Wars-produkció, ami konkrét premierdátummal rendelkezne, vagy aminek a megvalósulása száz százalékig biztos volna. Tervből persze van rengeteg, és nagy valószínűséggel kapunk még az Ahsoka-szériából egy második évadot, valamint jó eséllyel érkezik majd a legelső Jediról szóló, egyelőre cím nélküli mozifilm is a legutóbb Timothée Chalamet-et Oscar-jelöléshez segítő James Mangold (Logan, Sehol se otthon) rendezésében. De minden más egyelőre csak fejlesztés alatt álló filmterv, így Rian Johnson (Az utolsó Jedik) rég beharangozott önálló filmtrilógiája, a Mundruczó Kornéllal forgató Taika Waititi szerzői Star Wars-mozija, egy Lando Calrissian-előzménytörténet, az új Jedi-rendet bemutató film, és az X-szárnyú vadászgépek pilótáiról szóló Rogue Squadron is.