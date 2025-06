Harcos titkok derültek ki az új Karate kölyök film forgatásáról

Jackie Chan ugyan áprilisban töltötte be a 71-et, mégis töretlen erőbedobással vesz részt a kaszkadőrjelenetekben. De nem ő volt az egyetlen, aki rizikót vállalt. A Dawson és a haverok című sorozatból ismert Joshua Jackson – aki Victor karakterét formálja meg – felhúzta a kesztyűt és testdublőrök nélkül csinálta végig saját harci jeleneteinek felvételét.

Jackie Chan 71 évesen is saját maga csinálja kaszkadőrjeleneteit (Fotó: AFP)

Jackie Chan még vállalja a kockázatot

A rendező Jonathan Entwistle a New York Post-nak árult el kulisszatitkokat a forgatásról. Elmondása szerint Jackie Chan mindenkit meglepett, amikor besétált és egyből belevetette magát a harci jelenetek megszervezésébe és kivitelezésébe.

Elindult a felvétel, ő pedig szinte azonnal kiugrasztotta a vállát. Megfagyott a levegő, a stábtagok kiakadtak, de Chan csak legyintett egyet, visszarakta, és szólt, hogy folytathatjuk. Ez ment végig.

A harcjelenetek ugyan előre meg voltak koreografálva, de a kaszkadőrzseni saját ötleteivel is színesítette azokat. Entwistle lenyűgözve mesélt arról, mekkora élmény volt számára látni, ahogy Chan magabiztosan irányítja a kaszkadőrös jeleneteket és a csapatot.

Joshua Jackson is felvette a kesztyűt

A filmben Jackson egy exboxolót alakít, aki jelenleg egy pizzériát üzemeltet. A rendező azt is elmesélte, ahogy a színész megérkezett a saját jeleneteinek felvételére és elámult a gyakorló kaszkadőrökön. Ez olyannyira megihlette, hogy közölte, neki nincs szüksége testdublőrre, és szeretné saját maga végigcsinálni a koreográfiát. Úgyhogy felvette a kesztyűt és szó nélkül állta a záporozó ütéseket. Nem véletlen, hogy Jackson ilyen magabiztos volt, ugyanis a színészkedés mellett maga is bokszolt, egészen magas szinten. Entwisle ennek tudatában döntött úgy, hogy teljesíti a kérést és hagyja, hogy dublőr nélkül dolgozzanak.

Vissza a kezdetekhez

A Karate kölyök - Legendák erősen épít a nosztalgiafaktorra, hiszen a vásznon ismét felbukkan Ralph Macchio Daniel LaRusso szerepében. Borítékolható, hogy ez pozitív irányba lendíti majd a nézőszámokat, hiszen az is szívesen ül majd be a moziba, aki az 1984-es klasszikusért is rajongott.