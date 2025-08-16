Visszatérnek a sármos spanyol orvosok a Netflix képernyőjére: kiderült, mikor érkezik a Töréspont sorozat folytatása!

Hivatalos premierdátumot kapott a Netflix egyik tavalyi közönségkedvence, a Töréspont. A sorozat 2024 nyarán hetekig vezette a nézettségi listákat, és több tízmillió embert vonzott a képernyő elé, miközben a valenciai közkórház izgalmas mindennapjait mutatta be. A Netflix 2028-ig szóló, 1 milliárd eurós spanyol filmipari befektetési programja részeként a szériát is újabb évaddal jutalmazta, amely már idén ősszel debütál a platformon – szúrta ki az Origo.

A Töréspont heteken belül egy igazán feszült évaddal tér vissza (Forrás: © Netflix)

Töréspont 2 – A várvavárt premier

A széria ismét 8 epizóddal érkezik a Netflixre, világszerte október 31-én. A hírek szerint egyben lesz elérhető az összes epizód, de ezt még nem erősítették meg, könnyen előfordulhat, hogy ezt a szériát is kettévágják, mint a Wednesday 2. évadát. A Töréspont 2024 nagy meglepetése volt, ugyanis kiemelkedett a kórházas sorozatok közül színes karaktereivel, komoly mondanivalójával, sármos színészeivel, karizmatikus női szereplőivel és akkor még nem beszéltünk az utolsó epizód hatalmas cliffhangereiről. Hol is maradt abba a széria? Innentől a cikk spoilereket tartalmaz!

Arra is fényderül, hogy Biel és Jésica kapcsolata hogyan alakul (Fotó: CARLA OSET/NETFLIX)

Mozgalmas évadzáró

Az utolsó epizód hatalmas esőzései nem csak az utcán szedték az áldozataikat, hanem a kórházban is. A helyi politikus, az áttétes mellrákkal kezelt Segura asszony műtétje alatt ment el az áram, de Amaro és Moa doktor megtette, amit lehetett. Utóbbival a macska-egér játékuk szerelmi viszonnyá kezd alakulni és a haldokló nőnek akad némi reménye arra, hogy több időt nyerjen. Amaro doktornő HIV-beteg fia túladagolással kerül az osztályra, amikor kiderült számára, hogy az egyik kollégájával tartott fent szexuális és szerelmi viszonyt. Biel és Jésica lebuknak a kórház igazgatója előtt a viszonyukkal, ám a doktornőt egy pszichésen beteg páciens leszúrja, és nem tudni, hogy túléli-e. A nőgyógyász Leonor gyermekét elrabolja a partnere, ami újabb muníciót ad ahhoz, hogy egy még izgalmasabb második évad érkezzen ősszel.

A Netflix sorozat sztárjaira a második évadban is számíthatunk (Fotó: © Netflix)

Új szereplők is erősitik az évadot

A spanyol színjátszás legjava folytatja tovább a Töréspont sorozat második évadában. Segura asszony szerepében a Szent család nem mindennapi anyját alakító Najwa Nimri tér vissza, a sármos Moa doktorként Borja Luna, Bielként pedig a színész-modell Manu Ríos lesz újra látható. Amaro szerepében ismét a helyi Meryl Streepként is emlegetett Aitana Sánchez-Gijón szerepel. és itt még nem áll meg a sor, hiszen lesznek új Töréspont sorozat szereplők is, érkezik az énekes Pablo Alborán a szériába, illetve Rachel Lascar, aki egy Sophie nevű figurát alakít.