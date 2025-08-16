Visszatérnek a sármos spanyol orvosok a Netflix képernyőjére: kiderült, mikor érkezik a Töréspont sorozat folytatása!

Hivatalos premierdátumot kapott a Netflix egyik tavalyi közönségkedvence, a Töréspont. A sorozat 2024 nyarán hetekig vezette a nézettségi listákat, és több tízmillió embert vonzott a képernyő elé, miközben a valenciai közkórház izgalmas mindennapjait mutatta be. A Netflix 2028-ig szóló, 1 milliárd eurós spanyol filmipari befektetési programja részeként a szériát is újabb évaddal jutalmazta, amely már idén ősszel debütál a platformon – szúrta ki az Origo.
A széria ismét 8 epizóddal érkezik a Netflixre, világszerte október 31-én. A hírek szerint egyben lesz elérhető az összes epizód, de ezt még nem erősítették meg, könnyen előfordulhat, hogy ezt a szériát is kettévágják, mint a Wednesday 2. évadát. A Töréspont 2024 nagy meglepetése volt, ugyanis kiemelkedett a kórházas sorozatok közül színes karaktereivel, komoly mondanivalójával, sármos színészeivel, karizmatikus női szereplőivel és akkor még nem beszéltünk az utolsó epizód hatalmas cliffhangereiről. Hol is maradt abba a széria? Innentől a cikk spoilereket tartalmaz!
Az utolsó epizód hatalmas esőzései nem csak az utcán szedték az áldozataikat, hanem a kórházban is. A helyi politikus, az áttétes mellrákkal kezelt Segura asszony műtétje alatt ment el az áram, de Amaro és Moa doktor megtette, amit lehetett. Utóbbival a macska-egér játékuk szerelmi viszonnyá kezd alakulni és a haldokló nőnek akad némi reménye arra, hogy több időt nyerjen. Amaro doktornő HIV-beteg fia túladagolással kerül az osztályra, amikor kiderült számára, hogy az egyik kollégájával tartott fent szexuális és szerelmi viszonyt. Biel és Jésica lebuknak a kórház igazgatója előtt a viszonyukkal, ám a doktornőt egy pszichésen beteg páciens leszúrja, és nem tudni, hogy túléli-e. A nőgyógyász Leonor gyermekét elrabolja a partnere, ami újabb muníciót ad ahhoz, hogy egy még izgalmasabb második évad érkezzen ősszel.
A spanyol színjátszás legjava folytatja tovább a Töréspont sorozat második évadában. Segura asszony szerepében a Szent család nem mindennapi anyját alakító Najwa Nimri tér vissza, a sármos Moa doktorként Borja Luna, Bielként pedig a színész-modell Manu Ríos lesz újra látható. Amaro szerepében ismét a helyi Meryl Streepként is emlegetett Aitana Sánchez-Gijón szerepel. és itt még nem áll meg a sor, hiszen lesznek új Töréspont sorozat szereplők is, érkezik az énekes Pablo Alborán a szériába, illetve Rachel Lascar, aki egy Sophie nevű figurát alakít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.