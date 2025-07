Sylvester Stallone az első Rocky film óta együtt él két kollégájával

Sokszor a sztárok is szentimentális értéket tulajdonítanak tárgyaknak. Olyannyira, hogy a legaljasabb tettekre is képesek, lopnak és csalnak, hogy maguknál tarthassák a vágyott ereklyét. Ryan Reynolds például a Deadpoolban viselt jelmezét csempészte be a kocsija csomagtartójába a stáb tudta nélkül, és Aaron Paul, a Breaking Bad sztárja sem szólt senkinek, hogy módszeresen szétlopkodta a kelléktárat. Sylvester Stallone azonban ennél sokkal merészebb tettre szánta el magát.

Sylvester Stallone képtelen volt elhagyni kollégáit a Rocky forgatása után (Fotó: ZUMA Press)

Sylvester Stallone 50 éve tarja fogva kollégáit

A legmagasabb szinten Sylvester Stallone űzi a filmes ereklyék begyűjtését, ő ugyanis majd' 50 éve él együtt a Rocky első részének forgatása során megismert kollégáival. Két vörösfülű ékszerteknősről van szó, akik a Cuff és Link névre hallgatnak és a mai napig vígan élnek a színész otthonában. Még 2018-ban posztolt róluk egy képet Instagramjára a Creed 2 forgatásáról, a két páncélos kolléga akkor nagyjából 44. életévében járt. Nem meglepő, hogy a Rambo sztárja pont őket akarta hazavinni, hiszen rendkívül nagy állatbarát, közösségi oldalain rengeteg fotót posztol a lehető legkülönfélébb állatok társaságában.

Chris Hemsworht otthona tele van kalapácsokkal

Thor a kalapácsa nélkül olyan, mint egy Tarantino-film vér nélkül. Ezzel Chris Hemsworth is pont így volt a forgatás végeztével, úgyhogy be is szerzett párat a legendás Mjölnirből, melyeket az otthonában tart a lakás legkülönfélébb pontjain. Elmondása szerint az egyiket vécépapír tartóként vette használatba a fürdőszobájában.

Thor szinte meztelennek érezné magát hűséges kalapácsa nélkül (Fotó: Jay Maidment)

Dakota Johnson nagyon rossz kislány

A Szürke ötven árnyalata színésznője számos fehérneműt őrizget a szekrényében, amit a romantikus szadomazo triógia forgatásáról lovasított meg. Ami viszont ennél is arcpirítóbb, hogy egy korbács is ott lapul valahol, valószínűleg a hálószobája környékén. Lehet, hogy a Coldplay frontembere, Chris Martin ezért döntött nemrég a szakítás mellett?