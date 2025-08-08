Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Libabőr nélkül kell élnünk: A Disney elkaszálja a népszerű sorozatot

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 14:20
Vége a riogatásnak a Disney-n. A streaming bejelentette, hogy nem folytatja a népszerű könyveken alapuló Libabőr-szériát.

A Disney ledobta a bombát. A Libabőr, mely az R. L. Stein tollából született könyvsorozaton alapul, a második évaddal lezárul. A streaming-szolgáltató nem vállalta be a folytatást. A producer Sony Pictures indoka, hogy újból piacra dobja a széria megfilmesítési jogait és lehetőséget adjon más szolgáltatóknak és alkotóknak. 

A Libabőr sztárjától, David Schwimmertől is el kell búcsúznunk (Fotó: IMDb)
Libabőr-kultusz 

A Libabőr-könyvekből napjainkban nagyjából 200 kötet létezik és világszerte nagy népszerűségnek örvend. A ‘90-es években már készült egy antológia-sorozat, majd Jack Black főszereplésével 2015-ben egy egészestés mozifilm is, ami 2018-ban kapott folytatást. A Disney Pluszon futó széria forgatókönyvéhez több különböző könyvből használtak részleteket, így ez a feldolgozás is antológia-szerűre sikerült. Az első évadban öt középiskolás misztikus rejtélyek hálójába keveredik, amiknek köze van egy évtizedekkel korábban történt halálesethez. A főszereplők között szerepel a Die Hard 4-Legdrágább az életed sztárja, Justin Long és a Jóbarátok kedvenc paleontológusa, David Schwimmer. A második évad már egy új történetszálat követ, melyben egy ikerpár kezd furcsaságokat tapasztalni, amikor frissen elvált apjukhoz költöznek. Az ikrek barátaik segítségével próbálják kideríteni az igazságot. Az első évad 2023-ban érkezett a Disney-re 10 epizóddal, a második idén januárban és csupán 8 epizódot élt meg.

A rajongók nem voltak megelégedve a Libabőr forgatókönyvével (Fotó: IMDb)

Nézői fogadtatás 

Talán a kimondottan rossz vélemények is nagyban befolyásolták a producerek döntését. A sorozat az imdb-n 6,7-es értékelésen áll jelenleg, ami nem olyan tragikus, azonban a kritika egybehangzó. A legtöbben a forgatókönyvet kifogásolták, a rajongók szerint szinte semmi köze az eredeti Libabőr könyvekhez. A látványvilág és a színészi játék kifogástalan, de a netflixes trendhez hűen az írók még egy ilyen horrorsztoriba is beleerőszakolták a most már szinte kötelezőnek számító meleg karaktert, aki meglehetősen sztereotipikus lett. A rajongók ettől egyáltalán nem voltak elragadtatva. Arról egyelőre nincs hír, hogy melyik streaming-szolgáltató viheti tovább a horrorszériát, de aki eddig lemaradt volna a Libabőr első két évada még elérhető a Disney Plusz kínálatában.  

 

