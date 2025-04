David Schwimmernek elege lett: kiborította a bilit a Jóbarátok legikonikusabb részével kapcsolatban

Egy podcastban bukott ki a Jóbarátok 59 éves sztárja. A Ross-t alakító David Schwimmernek három évtized után elege lett a sorozatból, pontosabban a sorozat ikonikus intrójához tartozó dalból. A The Rembrandts slágere, az I'll be there for you nélkül szinte elképzelhetetlen lenne egy-egy Jóbarátok epizód, ahogy a hat főszereplő; a Pedro Pascalt levadászó Jennifer Aniston, a még mindig hódító Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, a néhai Matthew Perry és Schwimmer ne ökörködne a szökőkút körül. Nos, erről a színésznek más a véleménye, amit most meg is osztott.

Kellemetlennek tartják David Schwimmer reakcióját a Jóbarátok híres betétdalával kapcsolatban (Fotó: JLPPA / Bestimage)

David Schwimmer kikészül a Jóbarátok főcímdalától

A ritkán látott színész a következő, nem túl hízelgő mondatokat osztotta meg a széria főcímdaláról, amit többek között a Variety szemlézett.

Őszintén megmondom, volt egy idő, amikor a főcímdal hallása valóban… – mondta, de nem tudta pontosan leírni azt a viszolygó érzést, csak mimikájával utalt rá, és így folytatta: Úgy értem, olyan sokszor hallottam...

– mesélte a színész, akinek a reakciója sokakat meglepett.

A Jóbarátok főcímdala és a poénjai is hasítanak (Fotó: WARNER BROS. TELEVISION)

Nem csoda, hiszen a 10 évig tartó széria hozta meg neki és a kollégáinak is a világhírnevet, nem beszélve, hogy a színésznek az utóbbi években nem volt túl sok munkája, viszont akárhányszor felcseng valahol az I'll be there for you a sorozat egy epizódja előtt Schwimmer bankszámlája csilingel. A hírek szerint az ismétlések még mindig dollármilliókat hoznak a főszereplőknek, vagyis szó szerint semmit se kell tenniük, és súlyos összegeket kaszálnak. Ugyanez igaz a korábbi gázsijukra: az utolsó évadokért már 1 millió dollárt keresett részenként, amivel a nagy hatos tagjai voltak az elsők, akik ilyen magas gázsit vittek haza egy tévésorozatért.