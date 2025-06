/Mátészalkától Hollywoodig: 100 éve született Tony Curtis - Galéria

Egy mátészalkai gyökerekkel rendelkező, zsidó származású család elhagyta az országot és az amerikai álmot kergetve a tengerentúlon próbált boldogulni. 1925 június 3-án New Yorkban új taggal bővült a család. A kis Bernard Herschel Schwartz akkor még nem is sejthette, hogy egy napon Tony Curtis néven az egész világ ismerni és imádni fogja.

Tony Curtis Sidney Falco szerepében A siker édes illata című filmben (Fotó: IMDB)

Tony Curtis útja a hírnévhez

Természetesen a színészi ambíciók miatt történt a névváltoztatás. De a csúcsra vezető út rögösnek bizonyult. Gyermekkora nem volt felhőtlen, skizofrén édesanyja rendszeresen verte. Apja szabóságot üzemeltetett, ami nem hozott sokat a konyhára, így a család többször nélkülözni kényszerült. Curtis és testvére még az árvaházat is megjárták egy pénzszűkösebb időszakban, amikor a világválság miatt apjuk üzletét be kellett zárni. Az egyetlen kitörési lehetőséget a haditengerészet jelentette, így 18 évesen bevonult és a második világháborút egy tengeralattjárón töltötte. A háború végeztével első útja a Universal Studióba vezetett, ahol beindította színészi karrierjét. Sokadik névváltoztatása után született meg a végső verzió, amivel elindult a világhír felé: Tony Curtis. Kezdetben főként kosztümös filmekben szerepelt, de az 1956-os Trapéz című romantikus moziban Gina Lollobrigida oldalán felfigyelt rá a szakma. Innentől kezdve folyamatosan kapta a szerepeket, az 50-es évek megkerülhetetlen alakjává vált. Ekkor már vígjátékokban és romantikus filmekben bukkant fel. Az 1958-as A megbilincseltek című filmben nyújtott alakításáért Oscarra is jelölték, amit ugyan nem kapott meg, de a későbbiekben pályája során két Golden Globe-ot is magának tudhatott. Leghíresebb alakítása a Billy Wilder rendezésében készült Van, aki forrón szereti (1959) Jack Lemmon és Marilyn Monroe közreműködésével hatalmas sikert aratott. A BBC 2017-es felmérése szerint a filmet minden idők legjobb vígjátékaként jegyzi a szakma.

Tony Curtis, Hollywood legnagyobb szoknyapecére

A filmezés mellett egy másik szenvedélye is volt, mégpedig a nők. Sokszor nyilatkozott arról, hogy a hosszú, boldog élet titkát a fiatal nők társaságában lelte meg. A Van, aki forrón szereti forgatásán Marilyn Monroe is felkerült hódításainak végeláthatatlan listájára. Egy alkalommal így emlékezett meg a színésznőről:

Még ma is szerelmes vagyok Marilyn Monroe-ba, egész életemben így éreztem.

A fentiekhez hűen hat alkalommal nősült, kapcsolataiból hat gyermeke született. Zűrös szerelmi élete és gondjai elől aztán a kokainba menekült. Sokáig folytatta önpusztító életmódját, de utolsó házasságában Jill Vandenberg oldalán találta meg a békét. Élete végső éveit már viszonylagos nyugalomban töltötte. 2010-ben szívroham következtében vesztette életét. Gyermekei közül többen szintén színészi pályára léptek, de komoly hírnévre csak Jamie Lee Curtis tett szert. Tony Curtis lánya forgatott hazánkban is, ekkor ellátogatott Mátészalkára, adózva édesapja emlékének. Tony többször is járt Magyarországon, fontosnak tartotta magyar gyökereit. A 80-as években ő is megfordult Mátészalkán, majd a rendszerváltás után, 1996-ban a kormány meghívására részt vett a Magyar Filmesek Első Világtalálkozóján.

