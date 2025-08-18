Mindenki erről beszél: Jamie Lee Curtis hatalmas mellei kiakasztották a TikTokot – Videó

Több mint 20 évet vártak rá, és idén végre meg is kapták a fanatikusok a Disney közönségkedvencének, a 2003-ban megjelent Nem férek a bőrödbe című családi vígjátéknak a folytatását. Az anyaságról nemrégiben őszintén valló Lindsay Lohant és Jamie Lee Curtist is ismét a soraiban tudó produkcióban az anya-lánya páros ismét testet cserél, ráadásul a sztorin ezúttal még egyet csavartak az alkotók. A mozikat meghódító folytatáshoz nemrég készült egy friss reklámvideó is, ami viszont teljesen más okból vált felkapottá.

A Disney-filmek legújabb felvonása, a Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan főszereplésével érkező Nem férek a bőrödbe 2. a 2003-as első felvonása folytatása (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Jamie Lee Curtis melleivel kampányol a Disney

Noha a Már megint nem férek a bőrödbe nincs rászorulva újabb nagy reklámozásra, hiszen a várva várt folytatás két hétvége alatt a 45 millió dolláros költségvetése közel dupláját termelte vissza a kasszáknál. Azonban a Disney kampányvonata még mindig zakatol, és a stúdió napokban újabb promóciós videót tett közzé TikTokon. A reklám, melyben Jamie Lee Curtis arról beszél, milyen érzés volt ennyi év után ismét magára ölteni a szerepet, a célját elérte, hiszen nem kevesebb mint 10 millió felhasználóhoz jutott el, azonban nem úgy, ahogy azt a készítők szánták. Ugyanis a komplett világhálót a film helyett most inkább Curtis keblei foglalkoztatják, amik az ifjú nemzedéket teljesen váratlanul érték:

Hát, Jamie Lee Curtis, nem tudtam, hogy te ekkora lapokkal játszol

- szól az egyik komment, arra utalva, hogy a színésznő nem sűrűn villantotta meg az utóbbi években mély dekoltázsát.

A Disney érdekes módon reklámozza új filmjét (Fotó: TikTok)

Ám a kommentszekcióban többen is felhívták a fiatalabb közönség figyelmét, hogy nézzenek korábbi Jamie Lee Curtis-filmeket, amelyek alapján bebizonyosodhatnak róla, nem tegnap tett szert ekkora adottságokra a színésznő:

Mindig is ennyire dögös volt! Úgy tűnik, sokatok nem látta a True Lies – Két tűz között című filmet

- írja egy feltehetően idősebb hozzászóló.

A filmet promótáló Disney ezzel a videóval igazából lehet, csak egy olcsó trükkhöz folyamodott, és a magyar származású sztár megvillanó dekoltázsával csak még több férfi nézőt szeretnének mozikba csalogatni.