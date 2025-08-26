Megszakad a szív: elhunyt édesapjának üzent Dwayne Johnson

A világ egyik legnagyobb filmsztárja, Dwayne "The Rock" Johnson pankrátorként kezdte a pályafutását, ami nem meglepő, hiszen a 2020-ban elhunyt édesapja, Rocky "Soulman" Johnson is az volt. A színész minden bizonnyal ilyen módon szeretett volna közelebb kerülni az apjához, akivel saját elmondása szerint eléggé bonyolult volt a kapcsolatuk – de a nehézségeik ellenére is rettenetesen hiányzik neki.

Dwayne Johnson / Fotó: AFP

Rocky Johnson a napokban lett volna 81 éves, Dwayne Johnson ezért nagyon sokat gondolt rá mostanában – közösségi oldalán meg is osztotta megható gondolatait egy üzenet kíséretében.

Boldog mennyei születésnapot Apa! Tegnap volt édesapám születésnapja, és rengeteget gondoltam rá. Rengeteget. Jó sok "mi lett volna, ha..." gondolatom volt róla és a kapcsolatunkról. Kemény és bonyolult szeretettel nevelt fel. De legalább kaptam szeretetet, értitek? Sok olyan férfit ismerek, akiknek sosem jutott az apjuk szeretetéből. Nehéz kibékülni az apánkkal, ha már nincs mellettünk. De legalább, a kihívások és szenvedések ellenére apám "alkalmazkodó életű" volt, és ezt nekem is megtanította. Dolgozz keményen és alkalmazkodj. Örökké hálás leszek ezért a leckéért. Boldog születésnapot Soulman, ott fenn a Mennyországban. Sosem voltál szégyenlős, szóval gyere és köszönj be néhanapján😉

🕊️💪🏾❤️

– írta Dwayne Johnson, aki pár nosztalgikus fotót is mellékelt a poszthoz: