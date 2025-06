/Ők keserítik meg az ifjú Harry Potter életét – Íme, az új Dursley család és Draco Malfoy

Közel másfél évtizeddel azután, hogy J.K. Rowling regényeiből készült utolsó filmadaptációt, a Harry Potter és a Halál ereklyéi II. részt is bemutatták, az HBO úgy döntött, főnix módjára feltámasztja a varázsvilágot. Harry Potter ezúttal nem a vásznon, hanem a tévéképernyőn elevenedik majd meg. A Maxon egy hétévados széria formájában látogathatunk vissza a Roxfortba és a többi mágikus helyszínre. A sorozat színészeiről már hónapok óta lehetett pletykákat hallani, azonban a tanári kar egy részének, illetve a főszereplő triónak a hivatalos bejelentése csupán néhány héttel ezelőtt esett meg. Egy-két botránykeltő kivételtől eltekintve eddig pozitív a visszajelzése a castingnak, mely most újabb 9 névvel bővült.

A Max-sorozatok hamarosan bővülnek a Harry Potter-szériával, melynek főszereplői Arabella Stanton, Dominic McLaughlin és Alastair Stout lesznek (Fotó: HBO)

Kiderült, kik terrorizálják majd a kis Harry Pottert

A főbb karaktereket már felvonultató, ám ugyancsak foghíjasnak számító szereplőgárda tehát további nevekkel egészült ki, melyekkel akár már kezdetét is vehetne a tanév a Roxfortban. Az HBO most fontosabb mellékszereplőket alakító színészekről rántotta le a leplet, a teljes listát itt olvashatod:

Draco Malfoy szerepében Lox Prattet láthatjuk majd

Harry iskolai ellenségének apjaként, azaz Lucius Malfoyként Johnny Flynn lesz látható

Petunia nénit Bel Powley fogja alakítani

a Dursley család fejét, Vernon bácsit Daniel Rigby viszi képernyőre

Cornelius Oswald Caramelt, a mágiaügyi minisztert Bertie Carvel játssza majd el

Ron Weasley édesanyja, Molly Weasley Kathrine Parkinson megformálásában jelenik meg a képernyőn

Seamus Finniganként Leo Earley mutatkozik majd be

Parvati Patilt Alessia Leoni formálja meg

Lavender Brown szerepében pedig Sienna Moosah lesz látható.

A szereplők válogatása tehát hamarosan véget ér vagy talán már be is fejeződött, így a forgatást is nemsokára elkezdhetik. A jelentek rögzítése már ezen a nyáron elkezdődik, az alkotói székekben pedig olyan nevek foglalnak majd helyet, mint a Trónok harca direktora, Mark Mylod vagy az Utódlás című sorozat írója, Francesca Gardiner, a regények szerzője, J.K. Rowling pedig produceri szerepkörben fogja felügyelni a munkálatokat. Amennyiben minden a terv szerint halad, a Harry Potter-sorozat első évada 2026-ban vagy legkésőbb 2027-ben debütál az idén nyáron ismét nevet változtató Max kínálatában, majd ezt hat további szezon követi a továbbiakban.