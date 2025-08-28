5 éve vitte el pokoli betegsége Chadwick Boseman-t: a Fekete Párduc sztárja így titkolta a gyilkos kórt

A Marvel-franchise filmjében játszó Chadwick Boseman tragikusan fiatalon hunyt el 5 évvel ezelőtt. A Fekete Párduc tette őt igazán ismertté, pedig számos más filmben is láthattuk. 2016-ban 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, de a nyilvánosság előtt sosem beszélt a betegségéről. A rajongók vették észre egy Instagram-videójában, hogy jelentősen lefogyott, ekkor kezdődtek az aggódó találgatások. 2020 augusztus 28-án családja jelentette be, hogy a színész elvesztette a négy éve tartó küzdelmet és otthonában elhunyt.

A Fekete Párduc forgatása alatt Chadwick Boseman betegsége már 2 éve gyötörte a színészt (Fotó: Marvel Studios)

Fekete Párduc a végsőkig küzdött

A nyilvánosság elől elhallgatta betegségét és a végsőkig küzdött. Legismertebb filmjeinek forgatása alatt is kemoterápiás kezeléseken vett részt, állapota pedig rohamosan romlott, de nem hagyta, hogy ez hatással legyen az alakításaira. A Fekete Párduc sikere előtt játszott a James Brown énekes életéről szóló A James Brown sztori című filmben, amiben a címszerepet alakította. Feltűnt még az Egyiptom isteneiben mint Thoth, és a Message from the king című moziban is. Mielőtt igazán berobbant volna a köztudatba, főként sorozatokban kapott szerepeket. Mint sok más kollégája Hollywoodban, ő is megfordult az Esküdt ellenségekben. A George Clooney nevével fémjelzett Vészhelyzet, a New York-i helyszínelők és a Döglött akták egy-egy epizódjában is elcsíphették a rajongók. Az Amerika Kapitány: Polgárháború című Marvel-moziban öltötte magára T'Challa, a Fekete Párduc szerepét először, mielőtt 2018-ban önálló filmet kapott volna. A Fekete Párducban Lupita Nyong'o, a Mi sztárja mellett játszott.

A színészt halála után több poszthumusz díjjal is elismerték (Fotó: Marvel Studios)

Egy fontos ügy

Ugyan Chadwick Boseman nem verte nagy dobra betegségét, halála hatalmas port kavart Hollywoodban. A vastagbélrák a harmadik leggyakoribb a daganatos betegségek között Amerikában. Az emberek többsége nem jár szűrővizsgálatokra, így meglehetősen későn kerül diagnosztizálásra a probléma. Boseman tragikusan korai halála sokaknál benyomta a vészcsengőt. Hollywoodi sztárok, híres sportolók és közéleti személyiségek buzdították követőiket, hogy vegyenek részt a rendszeres szűrővizsgálatokon.