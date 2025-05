Már nem titok, mikor láthatjuk újra mozivásznon Daniel Day-Lewis-t

Tavaly ősszel beleremegett a sajtó, mikor a közel egy évtizede a nyugdíjas éveit élvező Daniel Day-Lewis bejelentette visszatérését a filmszakmába. A háromszoros Oscar-díjas színészóriás fia, Ronan Day-Lewis felkérésére mondott igent, közösen írták meg az Anemone című filmjüket, melyben az idősebb Day-Lewis kamera elé is áll. Ám nem ez az első alkalom, hogy veterán sztár váratlant húzott, az angol színész karriere hemzseg az előre nem látott, meglepő lépésektől, korábban többször is visszavonult, hogy aztán a grandiózus visszatéréséről beszéljen mindenki.

Daniel Day-Lewis utolsó filmje óta visszavonultan élte hétköznapi életét, ennek vetett most véget fia miatt (Fotó: TheImageDirect.com)

Irány cipészkedni!

A hetedik X felé közelítő színészlegenda először 1997-ben A bunyós című filmjét követően tartott egy nagyobb szünetet, és a pihenésre, a családjára, no meg persze önmagára koncentrált elsősorban. Úgy határozott, inkább kitanulja a cipészmesterséget, és ehhez először egy londoni ismerősét kereste fel, aki azonban egy firenzei mestert, Stefano Bernert ajánlotta neki. Így az egész családdal együtt Olaszországba költözött, és tíz hónapot töltött tanulással a talján suszter szárnyai alatt. Végül csak Martin Scorsese tudta meggyőzni arról, hogy van még keresnivalója a kamerák kereszttüzében, és Day-Lewis elvállalta a New York bandái főszerepét.

A Daniel Day-Lewis-filmek száma hamarosan gyarapodik (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Másodjára is visszavonulót fújt

Talán már kevésbé érte meglepetésszerűen az embereket, amikor 2017-ben a Fantomszál befejezése után Daniel Day-Lewis ismét bejelentette, visszavonul a színészettől. Elmondása szerint, nem volt tervben, hogy abbahagyja, de Paul Thomas Anderson filmjének munkálatai közben mégis úgy érezte, itt a vége. A második nyugdíjbameneteléig három alkalommal hódította el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat, ami teljesen egyedülálló a mai napig, így lehet azt mondani, érthető, ha újbóli, talán végleges pihenőre szánta el magát, hiszen ahogy mondani szokás, „már mindent megnyert”.

Daniel Day-Lewis, a visszatérő

Amikor pedig már a legvérmesebb rajongói sem számítottak rá, az évek óta boldog nyugdíjasként élő színész 2024 októberében mégis megint berúgta Hollywood kapuit. Fiával, Ronan Day-Lewis-szal közösen írták meg az Anemone forgatókönyvét, mely egy apa és fia viharos kapcsolatát meséli el. A főszerepet (természetesen) Daniel Day-Lewis fogja játszani, de a nagy visszatérőhöz csatlakozik a filmjeiben rendre meghaló Sean Bean is, kíváncsian várjuk, majd ebben a moziban életben marad-e a Trónok harca és A Gyűrűk Ura sztárja. A szereplőgárda átlagéletkorának átlagát pedig olyan fiatal színészek húzzák kicsit lefelé mint Samuel Bottomley és Safia Oakley-Green. A Day-Lewis-fanatikusoknak már olyan sokáig nem is kell várniuk kedvencük visszatérésre, ugyanis az Anemone forgatása már lassan be is fejeződik, és a filmet 2025. október 10-én be is mutatják.