Dakota Johnson szégyenfoltja és Robin Williams mesterműve is hamarosan eltűnik

A héten érdemes az HBO MAX-ra kapcsolni, ugyanis a hónap végén számos hollywoodi szuperprodukció tűnik el a streaming-szolgáltató kínálatából. Dakota Johnson szuperhősös filmje mellett egy Oscar-díjas dráma és elhunyt legendás komikus kalandfilmjei is eltűnnek.
Taika Waititi keserédes komédiája Szamoa futballcsapatának történet követi nyomon, miután 31:0-ra brutális vereséget szenvednek egy 2001-es FIFA mérkőzésen. Új edzőjük próbál életet verni a brigádba, kérdés mekkora sikerrel. A győztes gól bemutatója jelentősen megcsúszott, ugyanis Michael Fassbender és A szolgálólány meséjének sztárja, Elisabeth Moss mellett a szexuális erőszakkal és kannibalizmussal vádolt Armie Hammer volt a főszereplője. Az azóta B-filmekben rehabilitált színész jeleneteit újravették Will Arnettel.
Sarah Polly még mindig sokak számára a cuki kislány a Váratlan utazásból, pedig ezzel a 2022-es drámával érett rendező és Oscar-díjas forgatókönyvíró lett. A megtörtént események alapján készült sztori Manitoba Kolónián, egy távoli és elszigetelt mennonita közösségben játszódik, ahol az asszonyokat éjszakánként "az ördög" szállja meg. Sok társuk meghal, súlyos sérülést szenved, miközben kiderül, a közösség bizonyos férfitagjai rendszeresen megerőszakolják és bántalmazzák őket. A brutális történet főszerepeiben Jessie Buckley, Rooney Mara, Clarie Foy és Frances McDormand láthatók.
A Disney továbbra sem a teljes Marvel paletta tulajdonosa, de ezt aligha bánják, ha a jogtulaj Sony olyan bődületes buktákra használja csak a Pókember univerzum karaktereit, mint a Madame Web.Ez volt a mostanában Pedro Pascal és Chris Evans között őrlődő Dakata Johnson karrierjének legnagyobb szégyenfoltja. Szuperhősfilm-rajongóknak és katasztrófaturistáknak erősen ajánlott a tavalyi év legnagyobb bukása.
1991-ben Steven Spielberg elkészítette a maga Pán Péter filmjét, ami az év egyik legnagyobb sikerét aratta. A felnőni nem akaró kalandort a néhai Robin Williams alakította ebben a családi kalandfilmben, mellette Hook szerepében Dustin Hoffman, Csingilingként pedig a hamarosan #metoo filmben feszítő Julia Roberts látható.
Kedvenc kék videójáték figuránk hosszú idő után megkapta a maga félanimációs filmjét is, amiben a turbósebességű süni fergeteges kalandokba keveredik. Az azóta trilógiává duzzadt Sonic legnagyobb hajtómotorja a Dr. Robotik szerepében ökörködő Jim Carrey, aki csak ezért a filmsorozatért nem vonult még vissza a filmezéstől. Érdemes az első részt gyorsan megnézni, majd ledarálni az amúgy kiváló folytatásokat is.
