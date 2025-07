65 éves lett a világ leghíresebb lajhárjának a hangja

65. születésnapját ünnepli a színész, aki kolumbiai bevándorlóként lett hollywoodi sztár, és a latin származású művészek egyik úttörője az amerikai szórakoztatóiparban. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a legérdekesebb információkat John Leguizamo-ról, a Super Mario, a Carlito útja, a Rómeó és Júlia, a Moulin Rouge és a Jégkorszak sztárjáról.

65 évesen is jó formában van John Leguizamo Fotó: PA

8 érdekesség John Leguizamo-ról

Az ükapja egy egész fővárost modernizált

John Alberto Leguizamo Peláez néven született 1960. július 22-én Bogotában, egy nagymúltú kolumbiai családba. Az egyik ükapja például az a Martín Vargas Cualla volt, aki a 19. század végén hosszú ideig töltötte be Bogota polgármesteri tisztségét, és nagyban hozzájárult a kolumbiai főváros modernizálásához és mai arculatának megteremtéséhez.

Afrikai és indián vér is folyik az ereiben

A családi legendárium úgy tartotta náluk, hogy Puerto Ricó-i, olasz és libanoni ősökkel is rendelkeznek, és a színész ezzel kapcsolatos nyilatkozatai miatt Puerto Ricóba többször is meghívták hivatalos minőségben. Egy családfakutatással foglalkozó tévéműsor vendégeként aztán Leguizamo megtudta, hogy a DNS-teszt alapján 60%-ban európai (főként spanyol és baszk), 25%-ban amerikai őslakos származású, de észak-afrikai és szubszaharai eredetű vér is folyik az ereiben.

Első nagy szerrepét a Super Mario Bros.-ban kapta Fotó: HOLLYWOOD PICTURES

A túlélés miatt lett vicces

Hároméves korában a családjuk átköltözött az Egyesült Államokba, és New Yorkban nőtt fel. A környékükön ő volt az egyetlen latino gyerek az utcán, és mások állandóan kipécézték maguknak, gyakran keveredett verekedésekbe. Önvédelemből is állt bele a vicces fiú szerepbe, ami aztán olyan jól ment neki, hogy középiskolában már a saját maga által írt poénokat és jeleneteket tesztelte az osztálytársain.

Egyetlen nap jutott neki a legendás tanára mellett

A tanulmányait a New York University hallgatójaként, majd a legendás színészoktató Lee Strasberg akadémiáján végezte. A névadó színésztanárral mindössze egyetlen napot dolgozhatott együtt, mivel az idős Strasberg aztán elhunyt.

Mi tagadás, hatással vagyok az emberekre

– csinált viccet az esetből Leguizamo, mikor New York színpadain stand up komikusként lépett fel.