Hétvégi filmajánló: Tarantino uralkodik a Max-on

A streaming-szolgáltatók megjelenésével már az otthonunk kényelméből is bármikor megnézhetjük kedvenc filmjeinket vagy csemegézhetünk az újdonságok közül. Mégis rendszerint úrrá lesz rajtunk a bőség zavara, a kínálat ugyanis hatalmas és sokszor a hétvégi filmezésre szánt idő nagy része tanácstalan böngészéssel telik el. Ehhez adunk most egy kis segítséget. A teljesség igénye nélkül kiválogattuk a Max top 5 drámáját, a listára az újabb alkotások mellett régi kedvencek is felkerültek. Tarantino még mindig vezeti a toplistát, pedig legutóbbi filmje hat éve került a mozikba.

Tarantino egyik kedvenc színésze és alkotótársa volt Michael Madsen, aki a Volt egyszer egy...Hollywood-ban is együtt forgatott a rendezővel (Fotó: Marco Ravagli / Barcroft Media)

Tarantino uralja a Max toplistáját

Szegény párák

Yorgos Lanthimos, az őrült görög zseni legutóbbi nagy dobása volt a Szegény párák Emma Stone, Willem Dafoe és Mark Ruffalo főszereplésével. A látványvilág a rendezőtől megszokott abszurditás szintjét súrolja, de a történet is egészen hajmeresztő. A Willem Dafoe által alakított Baxter professzor teremt magának egy lányt, Bellát (Emma Stone), aki egy újszülött kíváncsiságával szemléli a világot. Bella egy napon megszökik a feslett erkölcsű Duncan Wedderburn ügyvéddel (Mark Ruffalo) és világkörüli felfedezőútra indul. Tökéletes választás azoknak, akik szeretnek elveszni a részletekben, ugyanakkor csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Emma Stone Lanthimos új filmjében is főszerepet játszik (Fotó: Imdb)

Saltburn

A Saltburn az új hollywoodi üdvöske, Jacob Elordi és Barry Keoghan főszereplésével készült dráma, mely a két egyetemista furcsa barátságáról szól. Felix (Jacob Elordi) egy arisztokrata család örököse, emellett igazi sztár az egyetemen. Oliver (Barry Keoghan) eleinte csak távolról figyeli, de minden áron közel akar férkőzni a fiúhoz. Terve sikerrel jár és Felix meghívja őt családja birtokára vakációzni, ahol Oliver mániákus obszessziója Felix iránt végre kiteljesedhet. A film tobzódik a gyilkosságokban, hazugságokban és a hedonista életmód minden elképzelhető formájában, épp ezért csak olyanoknak ajánljuk, akiknek elég erős a gyomra hozzá.

A Gucci-ház

A Gucci-ház évekkel ezelőtt került fel a Max-ra, de a mai napig a legjobb drámák között szerepel. A főszerepekben igazi A-listás sztárokat láthatunk. A Star Wars film sztárját Adam Driver-t és a popdíva Lady Gagát, de felbukkan Al Pacino, Jeremy Irons és Jared Leto is, mint a Gucci-család népes rokonsága. A film bepillantást enged a nagymúltú olasz divatház mögött álló családi dinasztia történetébe. Az átlagos körülmények között élő Patrizia Reggiani (Lady Gaga) nem is sejti mibe keveredik, amikor beházasodik a divatdinasztiába. Hamarosan magukkal rántják az események és ő is az árulás és hazugságok hálójában találja magát.