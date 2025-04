Dobjatok el mindent lányok: mutatjuk, ki lesz az új Mr. Darcy!

Megtalálták 2025 új Colin Firth-ét. A 65 éves Oscar-díjas színésznek kétszeres is sikert hozott Mr. Darcy szerepe: a Bridget Jones négy része mellett, a pályája elején, 1995-ben a Büszkeség és balítélet című kosztümös sorozatban alakította az angol gentlemant, aki Elizabeth Bennett körül legyeskedik. A klasszikus romantikus sztori most a Netflixen támad fel, és az is kiderült, ki veszi át a szívtipró lord szerepét.

Jakc Lowden lesz az új Mr. Darcy a Büszkeség és balítéletben (Fotó: PA)

Ki lesz az új Mr. Darcy?

A nyertes nem más, mint a jóképű skót sztár, Jack Lowden. Az Apple TV+ Utolsó befutók című sorozatának szépfiúja ölti magára a 19. századi kosztümöt és olvasztja meg a női szíveket hat epizódon keresztül a Netflix hamarosan forgó szériájában. A sztár mellett a női főszerepet Emma Corrin alakítja, a Bennett lányok édesanyját pedig az Oscar-díjas Olivia Colman kelti életre. No, de vissza Lowdenhez!

A színész eddig leginkább sorozatokban és független filmekben bizonyította a tehetségét, de feltűnt a Dunkirk című Christopher Nolan filmben is. A Margot Robbie nevével fémjezett Két királynő forgatása pedig több szempontból is fontos volt számára: Henry Darnley szerepében figyeltek fel rá a kritikusok, illetve a Kisasszonyok sztárja, Saoirse Ronan is, akivel 2017 óta alkotnak egy párt, és 2024-ben össze is házasodtak, sőt közös filmet is készítettek: az Outrunt Lowden producerként jegyzi, míg Ronan a főszerepet alakítja a függő fiatal nőről szóló alkotásban. A világsikert azonban Gary Oldman sikerszériája, az Utolsó befutók című kémsorozat hozta meg, aminek már a hatodik évada készül.

Lowden 8 éve alkot egy párt Saoirse Ronannel (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Büszkeség és balítélet forgatása hamarosan kezdődik, a klasszikus sztori már több filmes feldolgozást is megélt, 2005-ben Keira Knightley kapott Oscar-jelölést Elizabeth szerepéért, de a horrorfanokat is megihlette már a Bennett lányok és Mr. Darcy története: a Büszkeség és balítélet meg a zombik egy igazi élőhalott slasher lett, egy csepp romantikával. A Netflix széria 2026-ban debütálhat a streamingen.