F1: Brad Pitt berúgta a száguldó cirkusz ajtaját – Előzetes!

A motorsportok szerelmesei áraszthatják el idén nyáron a mozitermeket szerte a világon. A Niki Lauda és James Hunt legendás rivalizálását elmesélő, Daniel Brühl és Chris Hemsworth főszereplésével 2013-ban bemutatott Hajsza a győzelemért után bő egy évtizeddel ismét egy nagyszabású Formula-1-es sztorit nézhetnek meg nagy vásznon a sportág rajongói. A száguldó cirkuszba hosszú évek után visszacsábított, veterán pilóta, Sonny Hayes (Brad Pitt) és az ennek a visszatérésnek egyáltalán nem örülő fiatal versenyző, Joshua Pearce (Damson Idris) siker felé vezető rögös útjáról szól az F1 című film, mely ugyan egetrengető költségvetéssel bír (250 millió dollár), de könnyen lehet, hogy az év egyik legkiválóbb alkotása válik belőle.

Brad Pitt F1-es veteránt alakít legújabb filmjében, és ez a szerep láthatóan igen megterhelő

A frissen érkezett előzetes alapján ugyanis arra lehet következtetni, hogy egyenlő hangsúly lesz az adrenalinnal bőven megspékelt pillanatok, valamint a drámai percek között. A projekthez egyébként Brad Pitt mellett egy másik Oscar-díjas legenda, Javier Bardem is csatlakozott, illetve a hétszeres világbajnok versenyző, Lewis Hamilton is szerepel majd a stáblistán, mint a produkció egyik producere. A brit pilótán kívül természetesen érdemes lesz másokat is figyelni, hiszen a részben a mogyoródi Hungaroringen forgatott moziban a sportág más kiválóságai is feltűnnek majd.

Javier Bardem is tiszteletét teszi a moziban

Tapasztalt kezek irányítják az F1-es járgányt

A rendezői székben az a Joseph Kosinski foglal helyet, aki korábban a 2022-ben kasszákat robbantó Top Gun: Maverick, valamint a Tron: Örökség című folytatásokat is dirigálta. Az tehát elmondható, hogy egy olyan ember kezében van a projekt, aki nagyon is ért ahhoz, hogyan is kell elkapni a megfelelő pillanatokat egy olyan filmben, mely szélvész gyorsasággal száguldó járművekről szól. Az F1 zenéjét pedig az a Hans Zimmer jegyzi, aki oly sok más sikerfilm (Gladiátor, Csillagok között, A Karib-tenger kalózai) mellett a korábban említett Hajsza a győzelemért taktusaiért is felelt. Minden jel arra mutat tehát, hogy valami igazán grandiózus van kialakulóban, így az F1 versenynaptárába 2025-ben június 26-át is érdemes bevésni a sportág szerelmeseinek, ugyanis ekkor rajtol a hazai filmszínházakban a Brad Pitt főszerelésével érkező mozi.