A Disney+ Predator-mozijánál kívánva se kaphattunk volna jobbat

A '80-as évek végén a fia meztelenkedésétől teljesen lesokkolódó Arnold Schwarzenegger nevével fémjelezve indult útnak a Predator-franchise. A „vadász kontra vad” történet hatalmas közönségsikert aratott, és azóta számos folytatást kapott, ám ezek minősége az idő múlásával egyre inkább romlott. A történelmi mélypontot a 2018-as A Ragadozó jelentette, ami vígjátéknak csomagolva, ócska poénokkal próbálta meg elbagatellizálni a szebb napokat megélt franchise-t. A sorozat azonban azóta visszatért a helyes útra, miután 2022-ben Dan Trachtenberg megalkotta A préda című filmet, mely a gyökerekhez visszatérve, a vadnyugat indiánjai közé helyezte az űrből pottyant vadászt. Idén pedig Trachtenberg, aki továbbra is a Predator univerzumán belül maradt, két újabb filmmel állt elő. A történet narratíváján egy alaposat csavaró, Predator: Halálbolygó előzetese néhány héttel ezelőtt landolt űrhajó módjára világhálón, míg a Predator: Gyilkosok gyilkosa című animációs alkotás már most a streaming szolgáltató egyik legnézettebb műsora lett, és a Disney+-on néhány nap alatt a legnézettebb műsorok élére került - rja az Origo.

A Disney+-filmek és sorozatok között most a Predator: Gyilkosok gyilkosa számít a legjobbnak, és nem ok nélkül

A Disney-ragadozók három fronton is támadnak

Bár a mozikban most nagy népszerűségnek örvendő Lilo és Stitch nosztalgiázásra csábítja az embereket, és a képernyők előtt tartja a rajongókat az élőszereplős Disney-mese eredeti verziója, illetve a hazánkban forgató, új Amerika Kapitány is igen népszerű, egyik sem tudta felülmúlni a Predator: Gyilkosok gyilkosa sikerét. A streaming platform jelenlegi legnézettebb filmje a franchise rajongói számára egész egyszerűen kötelező darab. Trachtenberg idei első remekműve nem is egy, hanem rögtön három történetet mesél el, különböző időszakokból, amelyek végül egy grandiózus végkifejletben csúcsosodnak ki. A rendező úgy látszik, nagyon is odafigyel a rajongók kívánságaira, hiszen olyan összecsapásokat láthatunk, amelyekre évek, évtizedek óta vágytak a fanatikusok, ráadásul számos, soha nem látott ragadozó-dizájn is bemutatásra került a moziban. Emellett rengeteg kikacsintás és tisztelgés is található az előző epizódok irányába, legyenek azok zenei utalások vagy épp fegyverek, ezeket egy idő után pedig már-már lehetetlen megszámolni is.