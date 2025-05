Ütközések-botrány: Tényleg tévesen kapott Oscart a modern rasszizmus meséje?

Mindenki emlékszik a legendás Jack Nicholson lefagyott arcára, ahogy a 2005-ös Oscar-díjátadón a legjobb film borítékját kinyitva a Crash szó hangzott el. Az Ütközések című film angol címe sokakat meglepett a díjkiosztón, ugyanis mindenki a Túl a barátságon című film diadalmenetére számított, amiben a néhai Heath Ledger és Jake Gyllenhaal alakított két meleg cowboyt.

Az Ütközések a mai napig sokkoló film Fotó: Mambo Inc.

20 év elteltével is számos vita tárgyát képezte és képezi, hogy vajon megérdemelte-e a Sandra Bullock nevével promótált film a díjat, főleg amióta pár évvel ezelőtt a Hollywood Reporter megkérdezte az akkori Oscar-szavazókat és több ezren vonták volna vissza az Ütközésekre adott voksukat. Helyette pedig a cowboyoknak adták volna. Egy újabb woke-dili csupán, vagy ez is csak az amerikai modernkori rasszizmus egy újabb példája?

Az Ütközéseket húsz évvel ezelőtt mutatták be

Los Angelesben járunk, alig 4 éve omlottak le az ikertornyok a 9/11-es terrortámadásban, és a rasszizmus durvább, mint valaha volt az országban. Itt találkoznak egymással a kisemberek, akiknek másfél nap alatt a sorsa valahogy összefonódik egymáséval. A politikusfeleség és liberális férje, akiknek két feketebőrű férfi lopja el a kocsiját, miközben előtte azon háborodtak fel, hogy a puccus környéken még egy rendes kávéval sem kínálják meg az éttermekben a hozzá hasonlókat. A fekete vezetőnyomozó, aki a saját bőrén és bőrszínén is érzi a város elnyomó bürokráciját, a bunkó rendőr, aki apja betegsége miatt a színes bőrűeken tölti ki a frusztrációját, többek között egy tévés rendező feleségén, aki az utcán molesztál egy közúti ellenőrzés során. A fiatal rendőr, aki hisz az egyenlőségben, de vajon az utcán, egy éles helyzetben is képes lesz különbséget tenni fekete és fehér között? A mexikói bevándorló, aki a jobb élet reményében tűri a fehérek rasszizmusát, illetve egy mohamedán boltosét is, akinek a nyelvi korlátok és az őt érő folyamatos támadások kikészítik az idegrendszerét.

Szégyen az élet Los Anglesben Fotó: Entertainment Pictures

Az Ütközések Oscar-díja kijárt a filmnek?

Paul Haggis író-rendező már 2001-ben megírta két hét alatt a forgatókönyvét az Ütközéseknek, ami a terrortámadás utáni feszült amerikai közeget akarta bemutatni. Érdekes módon pénzt viszont senki se akart neki adni a projektre, hanem neki kellett összekalapoznia a 6,5 millió dollárt a filmre. Hogy miért? Mert nagyon szembe megy az amerikai álommal a film: a gazdagok nem tanulnak, a kisembereket kihasználják, vannak csodák, de pillanatok alatt mennek életek tönkre, és itt bizony nincs happy end, mindenki viszi magával a maga sarát és sorsát, de inkább a bele ivódott gyűlöletét. A film nagyon koncentrált és talán ez a hibája is, mivel mindenkinek tényleg 3-4 jelenete van arra, hogy a modern rasszizmusból valamit bemutasson a nézőknek. Vannak sztorik, amik nagyobb hangsúlyt kapnak (rendező felesége, autótolvajok, nyomozó családja) és pár, ami szinte tejesen elsikkad (politikusné, politikus és a szeretője, rendező, fiatal rendőr) és bizony a végeredmény meg olyan, mint egy jó kóstoló az étteremben: mindenből csak pár falatot kapunk, de hol a főfogás?