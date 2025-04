A sztár, aki megtagadta a szikét: 67 évesen is gyönyörű az Amerikai szépség és a Csodálatos Júlia sztárja

A közelmúltban Hollywood legnagyobb vámpírjait vettük szemügyre, vagyis azokat a színészeket, akik megállították az időt. Annette Beningnek szintén sikerült ez a bravúr, de a 67 éves színésznő mindezt szike és botox nélkül tette. Az Amerikai szépség és a Szabó István-féle Csodálatos Júlia főszereplője büszkén és bátran viseli a ráncait, beintve ezzel az álomgyár elvárásainak. A szemlélet bejött, hetven fele is izgalmas munkái vannak, nem beszélve arról, hogy évtizedek óta az álomgyár legnagyobb szoknyapecérje a férje, akit bizony az ő, kortalan vonásai szelídítettek meg.

Annette Bening Az amerikai szépségben is feltűnt Fotó: ZUMAPRESS.com

Annette Bening 67 évesen is természetes szépség

A 67 éves sztár a nyolcvanas években tűnt fel, és akkor aratta első sikereit Hollywoodban. A kilencvenes évek elején egy igazi szuperprodukció főszerepe várt rá, ám ekkor már együtt volt az emlegetett nőcsábásszal, az idén 88 éves Warren Beatty-vel, akivel 1992-ben házasodtak össze és már első gyermekét hordta a szíve alatt. A szerep a Batman visszatér rosszkislánya, a Macskanő lett volna, ami végül a veszedelmes viszonyba keveredő Michelle Pfeiffernek gyarapította a népszerűségét. Bening a kilencvenes években is aktív volt, pedig egy évtized alatt négy gyermeket is szült Beatty-nek.

Szabó István filmjében is a kortalan női szépségét és tehetségét ünnepelte a világ Fotó: Entertainment Pictures

A világ 1999-ben figyelt fel a színésznő tehetségére: az Amerikai szépség született feleségének, Carolynnak a szerepe a szupersztárok közé emelte. A világsiker Oscar-jelölést is hozott a sztárnak. Sok negyvenes színésznő addig ütötte volna a vasat, amíg meleg, Bening inkább megszülte negyedik gyermekét és 3 évre hátat fordított Hollywoodnak. Visszatérése óta azonban olyan sikerfilmeket forgatott, mint a Csodálatos Júlia, A gyerekek jól vannak, a Nyad és a SkyShowtime-on látható Az alma nem esik messze című sorozat.

Nem csak kortalan, de igazi stíluskirálynő is a sztár Fotó: Billy Bennight

Bening – sok kolléganőjével ellentétben – nemet mondott a plasztikára, öt Oscar-jelölése és folyamatos jelenléte a hollywoodi filmek főszerepeiben is mutatja, hogy bizony szike nélkül is lehet érvényesülni az álomgyárban. Jövőre az év legnagyobb durranásának szánt szörnyfilmben, a The Bride-ban láthatjuk Christian Bale, Penelopé Cruz és Jake Gyllenhaal oldalán, illetve az Apple TV+-nak készít egy sorozatot, Lucky címmel.