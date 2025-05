5+1 sorozatfinálé, amitől az arcunkat kapartuk

Minél hosszabbra nyúlik egy történet, annál jobban ég bennünk a kíváncsiság, hogy mi lesz a vége. Ez az állítás a sorozatokra halmozottan igaz, hiszen a nézők a többéves érzelmi hullámvasút-rodeó után olyan végkifejletre számítanak, mely több szempontból is kielégítő: Méltó befejezést ad szeretett karaktereiknek, elvarr minden szálat és még talán néhány könnycseppet is kicsal szemeinkből. Méretes pofonként hathat azonban, mikor ezek közül néhány, vagy egyik sem valósul meg. A rajongói csalódottság ezúttal a 2018 óta futó és idén lezáruló You kapcsán ütötte fel a fejét, a fanatikusok és a kritikusok is elégedetlenek lettek a látottaktól, így a Netflix közkedvelt showja belépett egy olyan táborba, ahova egyetlen széria sem szeretne tartozni: a legrosszabb sorozatfinálék közé. A magyarul Te címre hallgató műsor mellé még összegyűjtöttünk pár olyan sorozatot, melyek szintén csalódáskeltően leszerepeltek, mikor a fináléra került sor.

A You 5. évadának lezárása keserű szájízt hagyott hátra a rajongók számára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

1. Így jártam anyátokkal

A 20 esztendeje indult, közkedvelt szituációs komédia éveken át humorral és mély érzelmekkel körítve mesélte el Ted Mosby (Josh Radnor) szerelmi életét, de a kínosan hosszúra nyújtott fináléval sokak szerint elárulta a nézőket. A kilenc évnyi építkezés után a várva várt anya sorsa mellékes lett, és a befejezés visszatért inkább egy régi, már lezárt kapcsolat újranyitásához.

Az Így jártam anyátokkal fanatikusai becsapva érezték magukat a finálé láttán (Fotó: 20th Century Fox Television)

2. Trónok harca

A George R.R. Martin regényei alapján készült sikerszéria sokáig példátlanul izgalmas, kiszámíthatatlan fordulatokkal teli fantasyshow volt, ám az utolsó évadra elsietett történetvezetéssel, elnagyolt karakterfejlődésekkel és logikátlan csavarokkal keltett csalódást a rajongókban.

A Trónok harca utolsó szezonjának minősége epizódról epizódra drasztikusan csökkent (Fotó: Hbo)

3. Kártyavár

A tengerentúli politika árnyékos oldalát alaposan feltáró műsor az Oscar-díjas Kevin Spacey-t érintő botrány után már nem tudott régi fényében tündökölni. Az utolsó szezonnál egyértelműen lehetett érezni az irányvesztést és a kapkodást az alkotók részéről, a főbb karakterek közül pedig többen nem kaptak méltó lezárást.

Kevin Spacey kiválása egyenlő volt a Kártyavár csúfos kudarcával (Fotó: Sony Pictures Television/Netflix)

4. Dexter

A thrillersorozat éveken át irigylésre méltó módon lavírozott morális kérdések és sötét humor között, de az utolsó évad logikátlan döntései és a lezárás (Dexter favágóként való eltűnése) a tévétörténelem egyik legvitatottabb befejezését hozta el a fanatikusok számára.