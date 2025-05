Alkoholista anya, zaklatás – Pokoli sorsa volt a magyarok kedvenc komikusának

Hollywood legnagyobb bohócainak a sorsa szinte mindig tragédiákat rejteget. Nem volt ez másképp a 2005-ben elhunyt Richard Pryor esetében sem. A Vaklárma és Dutyi dili komikusa olyan színes bőrű komédiásoknak taposta ki az utat, mint Eddie Murphy, a nemrég 60 éves Martin Lawrence vagy Kevin Hart. Korának legnagyobb sztárjaként azonban sokat cikkeztek szexuális frusztrációiról és masszív kokainfüggőségéről, aminek a hátterében hátborzongató gyerekkori traumák álltak.

Richard Pryor és Gene Wilder párosát imádják a magyarok Fotó: Courtesy of Tristar Pictures

Richard Pryor gyerekkora tragikus volt

Az 1940-ben született komikus egy bokszoló és egy utcalány gyermekeként jött világra a II. világháború alatt. Anyja a foglalkozásából adódóan kemény alkoholista volt, aki a kisbaba, majd kisgyerek Richard Pryort rendszeresen bántalmazta. A sztár később elárulta, hogy 7 éves korában az anyja és az apja is szexuálisan molesztálták, sőt meg is erőszakolták. Az anyja, Gertrude végül 10 éves korában fogta és elhagyta a fiát, akit végül a nagyanyja, Marie nevelt fel. Innentől akár lehetne happy end is a történet vége, ám közel sem így történt. A nagy magas, robosztus Marie mama még rosszabb volt, mint a Pryor ittas prosti édesanyja. A kemény asszony az állandó pörgő, poénokat gyártó és izgő-mozgó kisfiút rendszeresen verte, néha annyira, hogy orvosi segítségre volt szüksége. 14 évesen végül kivette az iskolából Pryort, mivel nem volt hajlandó segíteni a fiút, hanem elzavarta dolgozni. A későbbi színész 18 évesen csatlakozott a hadsereghez, hogy a családját legalább fizikailag maga mögött tudja, ha lelkileg egész életében kísértette a bántalmazó család.

Eddie Murphy-vel forgatta egyik utolsó nagy sikerét, a Harlemi éjszakákat Fotó: Globe Photos

Richard Pryor démonjai

A nőket szinte falta a komikus, összesen 5 felesége volt, ebből kettőtől is elvált, hogy kicsivel később összeházasodhassanak. 7 gyermeke született, vagyis akiket hivatalosan elismert, de a pletykák szerint több gyermeket nemzett. A gyerekkori zaklatás a pályája elején azonban meglepő tettekre kényszerítette, amit a néhai Quincy Jones árult el, aki Marvin Gaye-t buktatta le évekkel ezelőtt a Vasember sztárja előtt. Jones azt állította, hogy a Pryor biszexuális, pedig valójában a nejei szerint nem vonzódott a férfiakhoz, ám a gyerekkori molesztálás miatt egy darabig ebben a hitben élt. A zenei producer azt állította, hogy a pályája elején Marlon Brando szeretője volt, de ezt egyik fél sem vallotta be az élete során.