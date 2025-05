Ennyi volt, egy évad után véget ér a Netflix slágersorozata. Vagy mégsem?

Május elsején került fel a Netflix kínálatába, és rögtön listavezetővé vált a legendás Office-sorozat főszereplőjével, Steve Carell-lel érkező A négy évszak című miniszéria. A Tina Fey-t, Colman Domingót és Will Fortét is felvonultató, házaspár-tragikomédia még olyan produkciókat is könnyűszerrel lenyomott a nézettségi rangsorban, mint a You 5. évadja. A hirtelen hatalmas rajongótáborra szert tevő, minden szerelmespárnak erősen ajánlott showműsort ugyan eredetileg mindössze 8 epizód hosszúságúra tervezte a streamingszolgáltató, a pozitív visszajelzések lehet változtatnak a Netflix véleményén az elhamarkodott lezárással kapcsolatban.

Vajon itt ér véget Steve Carellék sztorija, vagy meggondolja magát a Netflix? (Fotó: YouTube / Netflix)

Mit mond a Netflix?

A folytatásra várakozó fanatikusok számára megnyugtató lehet a széria egyik kreátora, Lang Fisher kijelentése, aki a The Hollywood Reporter A négy évszak 2. évadával kapcsolatos kérdésre a következő választ adta:

Egy kiváló miniszéria lehetett volna belőle, de lenne pár ötletünk a folytatásra. Csak azon múlik, hogy sikerül-e visszahozni a teljes eredeti szereplőbrigádot, hiszen mindenkit az érdekel, mit csinálnának a továbbiakban ezek a srácok. Rájuk kíváncsi mindenki

- árulta el a lapnak a társalkotó.

A négy évszak 2. évadára lehet, nem is kell olyan sokat várni (Fotó: YouTube / Netflix)

A hőseink történetének következő fejezete tehát csakis a Netflixen múlik, hogy megvalósul-e, hiszen az alkotóknak még lenne elmesélni valója. A streamingszolgáltató viszont szeret játszani nézői idegeivel, és sokszor az utolsó pillanatra halasztja a következő szezonok bejelentését, szóval lehet, most is már csak idő kérdése, és érkezik a második évad beharangozója.